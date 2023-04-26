Дополнение Shadow of the Erdtree для Elden Ring находится в разработке с апреля 2022 года ©

Анонсированное в начале этого года, Shadow of the Erdtree станет крупным расширением для Elden Ring, обещающим привнести множество новых возможностей в игру, завоевавшую сердца многих игроков.

К настоящему времени информации о расширении не так много, но, судя по всему, оно уже довольно давно находится в производстве. Как удалось обнаружить самим игрокам, в LinkedIn на страничке дизайнера FromSoftware Кеннета Чана говорится, что Shadow of the Erdtree находится в разработке уже больше года, с апреля 2022 года.

К сожалению, информации о том, что можно ожидать от этого расширения, пока нет. Само название Shadow of the Erdtree указывает на то, что оно каким то образом будет связано с огромным деревом Erdtree, расположенным в центре карты. В любом случае, нам остается только ждать новостей касательно расширения, которые должны принести с собой массу новых элементов, если оно будет следовать той же структуре, что и предыдущие расширения студии.