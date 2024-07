Дополнение Shadow of the Erdtree для Elden Ring полностью прошли на танцевальном коврике

Сюжетное расширение Elden Ring - Shadow of the Erdtree заслуженно считается одним из самых трудных испытаний для геймеров. Дополнение местами оказалось слишком сложным даже для ветеранов оригинальной игры, однако эти трудности не пугают энтузиастов с их нестандартными способами прохождения. Геймерша под ником MissMikkaa наглядно доказала, что Shadow of the Erdtree можно полностью пройти даже на танцевальном коврике.

На то, чтобы добраться до финала Shadow of the Erdtree, у MissMikkaa с её танцевальным ковром ушла целая неделя. Девушка тратила десятки часов каждый день на исследование локаций и битвы с боссами, некоторые из которых были особенно трудными. За всё время прохождения она умерла 325 раз, из которых 69 были вызваны падением с большой высоты. Самым трудным испытанием для геймерши стал финальный босс; для победы над ним потребовалось больше 7 часов и 52 неудачные попытки.

Игроки со всего мира жаловались на сложность дополнения, поэтому прохождение DLC с помощью танцевального коврика становится еще более удивительным и свидетельствует об упорстве MissMikkaa.