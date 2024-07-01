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Elden Ring 25.02.2022
Экшен, Ролевая, Фэнтези, Открытый мир
8.7 4 882 оценки

Джордж Мартин намекает, что экранизация Elden Ring уже находится в работе

AceTheKing
Новости

Недавно у писателя Джорджа Мартина, который помогал FromSoftware и занимался написанием мира игры Elden Ring, состоялось интервью, в котором у него поинтересовались касательно возможной экранизации игры, на что писатель дал очень странный ответ:

Мне нечего сказать. Ни слова, нет, ни слова. Я ничего не знаю, ты никогда не слышал от меня ни звука, молчу-молчу. Какие слухи?

Многие фанаты считают, что таким образом писатель намекает на то, что экранизация уже находится в работе. Ранее за идею экранизировать Elden Ring выступал Хидэтака Миядзаки, который сказал, что хотел бы увидеть экранизацию игры, но студия нуждается в надежном партнере, который займется этим проектом.

7
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Комментарии: 18
Ваш комментарий
Lady_Leda

Даже не могу представить, чтобы показали сериал, где тебе логически показали бы цепочку событий от и до без нужды додумывать. Не в духе игр фромов же.

8
Сергей Понащенко

Главное это повестку показать. А там плюсом к ней может и сюжет какой нибудь наковыряют. Как Микелла стал геем-мученником. И чернокожая сестра Маления будет мстить за него Радану. Который как раз его и совратит)) да и Радана будет играть здоровый африканец.

-7
Дмитрий Грибашев Сергей Понащенко

С учётом того, что Дж РР Мартин пишет про дич, куда выходящую за повестку на это трудно будет сделать акцент) Особенно когда ты разгадываешь загадку, где говорится, что радагон это Марика.

1
Сергей Понащенко Дмитрий Грибашев

Ну как бы да, немного странно воспринимается. Вроде похоже на повестку, а вроде и идея не плохая. То есть что-то в этом есть странное и загадочное что-ли).. Ну и конечно все это нам фоне всего этого мрачняка. Просто хорошо, что тут все образно рассказано. В двух словах так сказать. Марика - она же Радагон. И все на этом. Ну кстати, и Микелла тоже больше девушка, чем парень как будто бы. Тоже хз как это воспринимать. Но я скорее больше положительно на это смотрю. Нежели как на очередную Нетфликсовскую, скажем так, хрень))

0
darkMarshall

Лучше бы Бладборн экранизировали, там идея и сеттинг круче и подходит под фильм

4
Bargainer

Подскажите там есть что экранизировать. Хватит на годный сериал 3-4 сезона?

3
Kamishini1993

3-4 серии может хватит

-3
vertehwost Kamishini1993

Минут по 10

-2
Anomander Reyk

Даёшь сериал по тетрису)

1
vertehwost

Дак такой есть, погугли

0
tvorog8088

Что бы не делать лишь бы книги не дописывать..

0
Шамиль Смолян

Эх, может когда-нибудь экранизируют и легендарный Секиро!🙏

0
Дмитрий Грибашев

Маэстро каким то образом умудрялся рассказать сюжет в Секиро так, что его можно понять не смотря тонну видео с разбором ЛОРа. Так что экранизация не сильно нужна

0
Шамиль Смолян Дмитрий Грибашев

Нееее. Хочется отдельный сериал на Секиро в несколько сезонов!

0
AlluringJake

Хочу такое увидеть, но бюджет должен быть жирным, что бы всё на высоком уровне и дорого богато.

0
Антон Патриарх Логвинов

Тут нужен бюджет не меньше колец власти или параша выйдет. Вряд ли на это кто-то пойдёт.

0
azazello777

Горшочек не вари сей бред. Ой не туда их несет, ой не туда

0
Кей Овальд

Это жжж не спроста. Всё делает, что бы книгу не писать.

0