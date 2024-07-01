Джордж Мартин намекает, что экранизация Elden Ring уже находится в работе

Недавно у писателя Джорджа Мартина, который помогал FromSoftware и занимался написанием мира игры Elden Ring, состоялось интервью, в котором у него поинтересовались касательно возможной экранизации игры, на что писатель дал очень странный ответ:
Мне нечего сказать. Ни слова, нет, ни слова. Я ничего не знаю, ты никогда не слышал от меня ни звука, молчу-молчу. Какие слухи?
Многие фанаты считают, что таким образом писатель намекает на то, что экранизация уже находится в работе. Ранее за идею экранизировать Elden Ring выступал Хидэтака Миядзаки, который сказал, что хотел бы увидеть экранизацию игры, но студия нуждается в надежном партнере, который займется этим проектом.
Даже не могу представить, чтобы показали сериал, где тебе логически показали бы цепочку событий от и до без нужды додумывать. Не в духе игр фромов же.
Главное это повестку показать. А там плюсом к ней может и сюжет какой нибудь наковыряют. Как Микелла стал геем-мученником. И чернокожая сестра Маления будет мстить за него Радану. Который как раз его и совратит)) да и Радана будет играть здоровый африканец.
С учётом того, что Дж РР Мартин пишет про дич, куда выходящую за повестку на это трудно будет сделать акцент) Особенно когда ты разгадываешь загадку, где говорится, что радагон это Марика.
Ну как бы да, немного странно воспринимается. Вроде похоже на повестку, а вроде и идея не плохая. То есть что-то в этом есть странное и загадочное что-ли).. Ну и конечно все это нам фоне всего этого мрачняка. Просто хорошо, что тут все образно рассказано. В двух словах так сказать. Марика - она же Радагон. И все на этом. Ну кстати, и Микелла тоже больше девушка, чем парень как будто бы. Тоже хз как это воспринимать. Но я скорее больше положительно на это смотрю. Нежели как на очередную Нетфликсовскую, скажем так, хрень))
Лучше бы Бладборн экранизировали, там идея и сеттинг круче и подходит под фильм
Подскажите там есть что экранизировать. Хватит на годный сериал 3-4 сезона?
3-4 серии может хватит
Минут по 10
Даёшь сериал по тетрису)
Дак такой есть, погугли
Что бы не делать лишь бы книги не дописывать..
Эх, может когда-нибудь экранизируют и легендарный Секиро!🙏
Маэстро каким то образом умудрялся рассказать сюжет в Секиро так, что его можно понять не смотря тонну видео с разбором ЛОРа. Так что экранизация не сильно нужна
Нееее. Хочется отдельный сериал на Секиро в несколько сезонов!
Хочу такое увидеть, но бюджет должен быть жирным, что бы всё на высоком уровне и дорого богато.
Тут нужен бюджет не меньше колец власти или параша выйдет. Вряд ли на это кто-то пойдёт.
Горшочек не вари сей бред. Ой не туда их несет, ой не туда
Это жжж не спроста. Всё делает, что бы книгу не писать.