Джордж Мартин обнадеживающе смотрит на экранизацию Elden Ring: писатель позитивно оценил выбор студии и режиссёра

Автор лора и мифологии Elden Ring, писатель Джордж Р. Р. Мартин, позитивно оценил готовящуюся экранизацию игры.
Мартин назвал A24 "клёвой студией", а Алекса Гарланда - "режиссёром первого класса". В своём блоге он заявил, что его настроение относительно этого проекта можно охарактеризовать как "надежда".
Съёмки фильма по Elden Ring уже начались и продлятся около 100 дней. Мировая премьера фильма состоится 3 марта 2028 года.
до премьеры около двух лет- поэтому как-то наплевать на то, кто и как отреагировал на режиссера, студию, кастинг и прочее
Сапковский тоже нетфликс и всяких Лорен Хисрич нахваливал как мог 🤣🤣🤣
Не знаю, что там от Мартина, типичная шизоидная миядзаковщина // Сергей-В Д
А он там каким боком в игре, где из сюжета пара катсцен?)
там сюжета толком нет и диалогов нет чего экранизировать то?