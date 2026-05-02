Elden Ring 25.02.2022
Джордж Мартин обнадеживающе смотрит на экранизацию Elden Ring: писатель позитивно оценил выбор студии и режиссёра

AceTheKing AceTheKing

Автор лора и мифологии Elden Ring, писатель Джордж Р. Р. Мартин, позитивно оценил готовящуюся экранизацию игры.

Мартин назвал A24 "клёвой студией", а Алекса Гарланда - "режиссёром первого класса". В своём блоге он заявил, что его настроение относительно этого проекта можно охарактеризовать как "надежда".

Съёмки фильма по Elden Ring уже начались и продлятся около 100 дней. Мировая премьера фильма состоится 3 марта 2028 года.

6
6
Alex Row

до премьеры около двух лет- поэтому как-то наплевать на то, кто и как отреагировал на режиссера, студию, кастинг и прочее

Pahant0Ss

Сапковский тоже нетфликс и всяких Лорен Хисрич нахваливал как мог 🤣🤣🤣

Пользователь ВКонтакте

Не знаю, что там от Мартина, типичная шизоидная миядзаковщина // Сергей-В Д

Listoman

А он там каким боком в игре, где из сюжета пара катсцен?)

вортигонт вортигонтович

там сюжета толком нет и диалогов нет чего экранизировать то?

