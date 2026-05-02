Джордж Мартин обнадеживающе смотрит на экранизацию Elden Ring: писатель позитивно оценил выбор студии и режиссёра

Автор лора и мифологии Elden Ring, писатель Джордж Р. Р. Мартин, позитивно оценил готовящуюся экранизацию игры.

Мартин назвал A24 "клёвой студией", а Алекса Гарланда - "режиссёром первого класса". В своём блоге он заявил, что его настроение относительно этого проекта можно охарактеризовать как "надежда".

Съёмки фильма по Elden Ring уже начались и продлятся около 100 дней. Мировая премьера фильма состоится 3 марта 2028 года.