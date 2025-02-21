Джордж Р.Р. Мартин говорит, что есть "некоторые разговоры" о фильме по мотивам Elden Ring

Джордж Р.Р. Мартин уже не в первый раз высказался о возможном существовании фильма по мотивам Elden Ring. Он участвовал в создании вселенной Elden Ring, придумав примерную историю мира, которую Хидетака Миядзаки и его команда расширили. Никогда не уточнялось, за какие именно части истории Elden Ring отвечал Мартин, но природа масштабного творческого сотрудничества подразумевает, что трудно приписать одному человеку заслугу за какой-либо аспект работы.

Отвечая на вопрос IGN об Elden Ring, Мартин сказал:

Ну, я не могу сказать об этом слишком много, но есть некоторые разговоры о том, чтобы снять фильм по Elden Ring. Посмотрим, дойдет ли до этого дело и какова будет степень моего участия, я не знаю. Я уже несколько лет не работаю над своей последней книгой, так что это также ограничивает количество вещей, которые я могу сделать.

Мартин имеет в виду "Ветра зимы", предстоящую шестую часть цикла "Песнь льда и пламени", который был адаптирован HBO под "Игру престолов". Пятая книга серии, "Танец с драконами", вышла в 2011 году. Мартин упомянул о длительном перерыве между частями в декабре, сказав: "К сожалению, я опоздал на 13 лет. Каждый раз, когда я это говорю, я думаю: "Как я мог опоздать на 13 лет? Я не знаю, это происходит изо дня в день".

В Голливуде постоянно появляются идеи и сценарии, так что "некоторые разговоры", о которых говорит Мартин, могут не иметь под собой ничего существенного. Миядзаки ранее говорил, что был бы не против экранизации Elden Ring, но FromSoftware не хочет принимать непосредственного участия в проекте: "Я не вижу причин отрицать другую интерпретацию или адаптацию Elden Ring, например, в виде фильма", - сказал он в интервью The Guardian. "Но я не думаю, что у меня или у FromSoftware хватит знаний или способностей, чтобы создать что-то в другой среде. Вот тут-то и пригодился бы очень сильный партнер. Нам придется выработать большое доверие и согласие в отношении того, чего мы хотим достичь, но интерес есть, это точно".