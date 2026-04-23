Elden Ring 25.02.2022
Экранизация Elden Ring от A24 расскажет о прошлом Междуземья - в сеть утекли кадры со съёмок

Legend_of_the_Hero Legend_of_the_Hero

В сети появились кадры со съёмочной площадки экранизации Elden Ring от A24, раскрывающие новые детали сюжета будущего фильма. Судя по утечкам, события картины развернутся задолго до начала оригинальной игры — в эпоху, когда Междуземье ещё не пало.

На опубликованных материалах можно увидеть молодую королеву Марику в исполнении Эмма Лэрд, а также сцену казни Пожирателя отбросов. Действие разворачивается в столице Лейнделл, показанной в период её расцвета, когда город ещё был заселён и не разрушен.

Кроме того, на съёмках был замечен главный герой в исполнении Кит Коннор, облачённый в доспехи, напоминающие экипировку духовника — одного из стартовых классов в игре. Ожидается, что фильм позволит фанатам глубже погрузиться в лор вселенной, а премьера запланирована на март 2028 года.

Zodiac169

Ну да, нормальная и адекватная вводная этой жертве между ицестом и самокопированием не помешала бы.

2