Elden Ring для PlayStation, Xbox и ПК получит платное DLC с контентом из Tarnished Edition

Помимо объявления даты выхода Elden Ring: Tarnished Edition для Nintendo Switch 2, FromSoftware подтвердила, что дополнительный контент, представленный в этой версии, также появится на PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S и ПК в виде платного DLC.

Набор, получивший название «Tarnished Pack», будет доступен для покупки 28 августа, одновременно с запуском версии для Switch 2.

Официальная цена для Европы и США пока не объявлена, но в японском пресс-релизе указана цена в 550 иен, что эквивалентно примерно 2,96 евро. Даже при менее выгодном обменном курсе трудно представить, что окончательная цена превысит 4,99 евро.

Пакет Tarnished Pack будет включать все дополнительные материалы из версии для Switch 2: два новых стартовых класса — Рыцарь Ид и Рыцарь в тяжёлой броне, четыре новых доспеха (два связаны с новыми классами, а два можно получить во время приключения) и новые варианты кастомизации для Торренте, призрачного коня, сопровождающего игрока в Междуцарствии.