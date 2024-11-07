Elden Ring и DLC Shadow of the Erdtree стали драйвером роста игрового сегмента компании Kadokawa, владельца FromSoftware

Корпорация Kadokawa, основной владелец FromSoftware, опубликовала отчет о доходах за второй квартал финансового года (июнь-сентябрь 2024 года).

По сравнению с прошлым годом значительно вырос сектор видеоигр компании. По сравнению с прошлым годом продажи выросли на 10,9% до 10,385 млрд. йен, а операционная прибыль увеличилась на 27,6% до 3,666 млрд. йен. В отчете Kadokawa за второй квартал финансового года отмечаются высокие внутренние и глобальные продажи Elden Ring и нового DLC Shadow of the Erdtree, которые способствовали росту показателей всего бизнеса.

В будущем материнская компания FromSoftware планирует расширить линейку проектов, а также увеличить объем издаваемых игр для ПК и консолей. Kadokawa также намерена «максимизировать продолжительность жизни» популярных игровых IP, начиная с Elden Ring.