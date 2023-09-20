Elden Ring могла бы стать проводником игр From Software в Xbox Game Pass ©

Мы продолжаем узнавать все новые и новые подробности о прошлых и будущих планах Microsoft и Xbox. Все благодаря утечке информации из FTC, которая позволила нам получить представление о новом контроллере, который Microsoft планирует представить, а также о возможных новых приобретениях.

Разумеется, часть информации касается Xbox Game Pass, подписного сервиса Microsoft, который в последние месяцы стал ее главной движущей силой. В частности, среди прочих деталей, таких как стоимость включения некоторых крупных ААА-игр, вышедших в последние месяцы, стало известно об одной из важных опций, о которой говорил Фил Спенсер.

В частности, как стало известно из серии электронных писем между Сарой Бонд и главой подразделения Xbox, Фил Спенсер предложил попробовать включить Elden Ring в Xbox Game Pass. Эта идея пока не реализована, но она могла бы стать первым шагом на пути к появлению остальных игр студии.

Первая игра, которая открыла бы двери для более тесного сотрудничества с From Software и позволила бы включить в каталог Xbox Game Pass всю сагу Dark Souls и другие игры студии, такие как Sekiro или недавняя Armored Core VI.

Увидим ли мы когда-нибудь в рамках Xbox Game Pass игру от японского разработчика? Как минимум, мы знаем, что Фил Спенсер рассматривает этот вопрос и что это одна из его идей.