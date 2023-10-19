Elden Ring официально заколлабилась с люксовой уличной одеждой

Elden Ring заколлабилась с люксовым брендом уличной одежды ARK/8, представленная в виде "Коллекции Междуземья" - набора из восьми предметов одежды, которые стоят немыслимо дорого.
Сегодня в продажу поступили самые разнообразные модели: от роскошного пальто из искусственного меха с картой "Междуземья" (£1 400) до "Испорченного Свитера Погасшего" (£190).
Креативным директором линейки является некто Димитри ван Этвельде. В своем сообщении в блоге ARK/8 он говорит, что сотрудничество началось еще до выхода Elden Ring.
Процесс разработки этой коллекции, вдохновленной Elden Ring, начался в конце 2021 года, за несколько месяцев до выхода игры, - написал он, - На создание коллекции ушло более двух лет, бесчисленные встречи дизайнеров и более 150 эскизов, которые мы в итоге отбросили (прости Bandai Namco!).
Люксовая уличная одежда 🗿 Выглядит ожидаемо как кал.
Не знаю кто в таком на улице ходить будет, клоун-маскарад какой то. Лучше уж голышом ходить чем в этом.
а чо, людей для фотосессии не нашлось?
Ждём бренд где будут настоящие реплики доспехов из игры ( ͡° ͜ʖ ͡°)
В самом Элдене так то приятный дизайн шмоток, а тут какое-то постыдное рубище.
Люксовые мусорные мешки тоже будут ?
Почему оно еще и стоит дорого, при этом выглядит как обноски бомжей? Даже если доплачивать будут - не одену такое.
Хотя мода давно уже дебильная, взять хоть те же рваные джинсы, которые так популярны среди плебеев
о, макак....