ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Elden Ring 25.02.2022
Экшен, Адвенчура, Ролевая, Фэнтези, Открытый мир
8.8 7 274 оценки

Elden Ring показывает крайне низкую частоту кадров на консоли Nintendo Switch 2

KoRnEr KoRnEr

Elden Ring — следующий крупный релиз для Nintendo Switch 2 среди сторонних игр. Игра уже собрала немало поклонников на портативных платформах, таких как Steam Deck, а её предстоящий релиз также включает в себя высоко оцененное критиками дополнение Shadow of the Erdtree для поклонников Nintendo.

Elden Ring заглянет на Nintendo Switch 2 в виде Tarnished Edition

Однако, похоже, версия игры для Nintendo Switch 2 далека от впечатляющей. Более того, первые отчёты с Gamescom показывают, что сейчас игра находится в ужасном состоянии.

Nintendo Switch 2 обещает обширную поддержку сторонних разработчиков, но такие игры, как Elden Ring и Star Wars Outlaws, уже демонстрируют ограничения консоли.

По мнению IGN, производительность игры можно охарактеризовать только как катастрофическую. Bandai Namco также попросила СМИ не записывать кадры с демонстрации на Gamescom, и IGN считает, что это было сделано, чтобы скрыть низкую производительность.

Говорят, что в Elden Ring на Nintendo Switch 2 наблюдается падение частоты кадров после самых простых действий, таких как стандартные движения камеры.

Вращение камеры слева направо наглядно показало, насколько тяжело Switch 2 справляется с визуализацией столь масштабного окружения.

Аналогичным образом обстояли дела и в некоторых частях Лимгрейва, а вот Торрент, несущийся по карте с большой скоростью, еще больше усугубил ситуацию.

Поскольку Bandai Namco не разрешила прессе поделиться отснятым материалом, сложно сказать, насколько серьёзным был опыт тестирования. Однако другие участники, поигравшие в демоверсию, сообщали о схожих проблемах.

Хорошая новость заключается в том, что в плане графики у Elden Ring дела идут хорошо. Поэтому разработчики, возможно, рассмотрят возможность дальнейших визуальных компромиссов, чтобы улучшить производительность и избежать полного провала. Также порт Switch 2 будет поставляться с DLC-контентом.

В нынешнем виде игра во многом напоминает Batman: Arkham Knight на оригинальной Nintendo Switch, поэтому на эти замечания необходимо ответить как можно скорее.

"Лучше, чем я ожидал": сравнение Batman Arkham Knight для Switch с PS4
17
27
Комментарии: 27
Ваш комментарий
yrroodd

Консоль только вышла,а уже не тянет игру 3ёх летней давности,которую еще и специально подгоняли под неё же :D

17
Геральт Батькович

при том что графон в игре далеко не выдающийся

4
Вадим Якимов

так соулсы для мазохов, пусть дополнительно мучаются-всё по канону..) другое дело что агушникам такое нахрен не впёрлось)

A E
11
Ellie Williams

не успела выйти а уже устарела)

10
Даздрасен Дыклоп

Сыч 2 не шмог в открытый мир. Когда там Монстр Хантер выйдет? А, никогда)

П.С. А на ПС4 Елда нормально работает...если откинуть долгие загрузки после смерти.

9
Vinzed

Не знаю про какое "нормально" речь. До сих пор, единственным способом поиграть на консолях в стабильных 60 фпс это запустить на пс5 пастген версию для пс4

2
Даздрасен Дыклоп Vinzed

Вася, чи що хонишь? Где ты видел стабильные 60 ФПСов на ПС5? ПС5 уже на выходе была древним хламом. Ты в курсе как она сейчас тянет "современные" игрульки? Хелблэйд 2 с просадками до 540р, Финалка 7, мыло мыльное, ниуя не видно.

ПС4 консоль 13 года, которая вполне нормально тянет Елду, в 30 ФПСов. Сыч 2 25 года и ниуя не может...разницу чуешь?

simiola Даздрасен Дыклоп

Пк самый топчик! А ВСЕ консоли это хлам галимый!

OneShadows

так вшейте длсс:))он же вам всем помогает, (защитники dlss) я обращаюсь именно к вам, ТРЕБУЙТЕ ВШИТЬ dlss вам же очень нравится когда вас дурят 🤣

7
Геральт Батькович

да это ты дурачок, запусти элден в нативе с фромовским сглаживанием и потом накати мод с длсс, потом расскажешь кто кого дурит

2
Кошачий комочек

гроб коробка

5
СнопакДоминатор

У Нинки проц тухлее чем у Стим дэка, а эта игра и на дэке работает отвратно.Мой старенький 3700х в найтрейне проседает.

3
Kenn1y

Для данной игры 30 уже не подойдёт, нужно 50-60, иначе, это будет доп хардкор.

1
simiola

Где нинтендогои, которые кричали и хлопали в ладоши, что свич 2 гораздо мощнее стимдека?)))

1
Комментарий удален
Геральт Батькович

бездари однозначно, прикрутили в элден убогое сглаживание и чтоб его не видеть приходится ставить мод на dlss, ведь сами рукожопые фромы dlss прикрутить не в состоянии. А ещё они ВСЕ свои игры лочат в 60 фпс, видимо про дисплеи в 120 гц фромы не слыхали.

1
ЗАГРУЗИТЬ ВСЕ КОММЕНТАРИИ