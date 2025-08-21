Elden Ring показывает крайне низкую частоту кадров на консоли Nintendo Switch 2

Elden Ring — следующий крупный релиз для Nintendo Switch 2 среди сторонних игр. Игра уже собрала немало поклонников на портативных платформах, таких как Steam Deck, а её предстоящий релиз также включает в себя высоко оцененное критиками дополнение Shadow of the Erdtree для поклонников Nintendo.
Однако, похоже, версия игры для Nintendo Switch 2 далека от впечатляющей. Более того, первые отчёты с Gamescom показывают, что сейчас игра находится в ужасном состоянии.
Nintendo Switch 2 обещает обширную поддержку сторонних разработчиков, но такие игры, как Elden Ring и Star Wars Outlaws, уже демонстрируют ограничения консоли.
По мнению IGN, производительность игры можно охарактеризовать только как катастрофическую. Bandai Namco также попросила СМИ не записывать кадры с демонстрации на Gamescom, и IGN считает, что это было сделано, чтобы скрыть низкую производительность.
Говорят, что в Elden Ring на Nintendo Switch 2 наблюдается падение частоты кадров после самых простых действий, таких как стандартные движения камеры.
Вращение камеры слева направо наглядно показало, насколько тяжело Switch 2 справляется с визуализацией столь масштабного окружения.
Аналогичным образом обстояли дела и в некоторых частях Лимгрейва, а вот Торрент, несущийся по карте с большой скоростью, еще больше усугубил ситуацию.
Поскольку Bandai Namco не разрешила прессе поделиться отснятым материалом, сложно сказать, насколько серьёзным был опыт тестирования. Однако другие участники, поигравшие в демоверсию, сообщали о схожих проблемах.
Хорошая новость заключается в том, что в плане графики у Elden Ring дела идут хорошо. Поэтому разработчики, возможно, рассмотрят возможность дальнейших визуальных компромиссов, чтобы улучшить производительность и избежать полного провала. Также порт Switch 2 будет поставляться с DLC-контентом.
В нынешнем виде игра во многом напоминает Batman: Arkham Knight на оригинальной Nintendo Switch, поэтому на эти замечания необходимо ответить как можно скорее.
