Elden Ring покорила Nintendo Switch 2 и возглавила чарт продаж

Elden Ring: Tarnished Edition уже возглавила чарт продаж Nintendo Switch 2, несмотря на то, что оригинальная игра вышла ещё в 2022 году. Порт сохранил первое место в рейтинге eShop и после полноценного релиза 28 августа, опередив Metal Gear Solid Master Collection Vol. 2, Mario Kart World, Cyberpunk 2077 и Pokemon Pokopia.

Правда, есть важный нюанс: Nintendo публикует эти позиции по выручке, а не по количеству проданных копий. При цене в $79,99 Elden Ring получает преимущество перед более дешёвыми играми. Тем не менее первое место после релиза показывает, что владельцы Switch 2 активно покупают порт.

Особенно примечательно это на фоне проблем, которые сопровождали игру год назад. Первые демонстрации Elden Ring на Switch 2 вызывали серьёзные вопросы к производительности, особенно в портативном режиме. В итоге FromSoftware отложила релиз с 2025-го на 2026 год, чтобы дополнительно поработать над оптимизацией.

Похоже, решение себя оправдало. Финальная версия ориентирована на 30 FPS как в портативном, так и в док-режиме и в большинстве ситуаций держится близко к этой отметке, хотя в самых тяжёлых сценах открытого мира случаются просадки. При этом картинка остаётся достаточно чёткой и во многих ситуациях достигает примерно 1080p.

В состав Tarnished Edition входят базовая Elden Ring и дополнение Shadow of the Erdtree, а также новые классы, экипировка и возможности кастомизации Торрента. Для игры, которой уже четыре года, возможность впервые полноценно проходить Междуземье на портативной консоли стала серьёзным преимуществом.