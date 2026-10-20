Elden Ring получила обновление 1.17.2 - FromSoftware исправила эксплойт со стрелами

FromSoftware выпустила обновление 1.018.002 для Elden Ring, соответствующее версии 1.17.2. Патч доступен на ПК, PlayStation и Xbox и устраняет несколько ошибок, включая эксплойт, позволявший накапливать эффекты статуса при определённом способе стрельбы из лука.

Разработчики исправили проблему с отображением персонажа при использовании нагрудника Gold Tattoo и скрытого шлема, а также ошибку графики левой руки при сочетании навыка повторяющегося арбалета с мечом Leontiel’s Greatsword. Кроме того, в титрах игры поправили текст. Отдельное исправление для PS4 и PS5 повышает безопасность сетевых функций.

При этом обновление не добавляет новый контент. В игре по-прежнему остаются известные технические проблемы, включая подтормаживания и нестабильное время отображения кадров на ПК, неожиданные вылеты и сложности с подключением к совместной игре. Версия для Nintendo Switch 2 этот патч пока не получила.