Elden Ring получила престижную литературную награду Nebula Award

Elden Ring продолжает завоевывать награды. Спустя более года после выхода игры она получила награду Nebula Award 2023 за лучший сценарий для видеоигры. Награда была вручена сразу после новостей о том, что за первый год было продано более 20 миллионов копий игры, что является чрезвычайно впечатляющим результатом и делает ее самой крупной игрой, когда-либо созданной разработчиком FromSoftware.
Премией Nebula возноградили Хидэтаке Миядзаки и Джорджа Р. Р. Мартина, которые внесли свой вклад в написание игры и сюжета в целом. Это первая премия Nebula для Миядзаки и FromSoftware и третья для Мартина, хотя за всю свою карьеру он получил 14 номинаций за свои романы, рассказы и новеллы.
Премия Nebula Awards — это награда в области научной фантастики и фэнтези, которая вручается каждый год. Награды, как правило, сосредоточены на литературных произведениях, включая категории романов, рассказов, новелл, но есть также категория «Драматургическое представление», которая в этом году досталась «Все везде и сразу».
Первоначально Elden Ring была выпущена 25 февраля 2022 года и должна получить расширение под названием Shadow of the Erdtree, но у него пока нет даты выпуска. Между тем, следующим официальным проектом FromSoftware станет Armored Core 6: Fires of Rubicon, выпуск которой запланирован на 25 августа.
Я обожаю Элден Ринг, наиграл около 1к часов, выбил платину- но в сюжете разобрался лишь благодаря разборам на ютубе- да и то, частично)
более того после 80 часов забываешь а что было в начале ,когда играешь только первый раз
Премию за лучший игровой сценарий... забрала игра ,к которой нет никаких текстов, диалогов, сюжета и сценария как такового?
Только никто не знает что писал этот мартин
Смерти персонажей, у него это выходит отменно ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Была где-то тут новость про то, что он писал. Вроде в большей части что-то вроде набросок по мифологии мира игры.
О!Так у игры еще и сценарий был?
ироничненько.