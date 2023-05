Elden Ring получила престижную литературную награду Nebula Award ©

Elden Ring продолжает завоевывать награды. Спустя более года после выхода игры она получила награду Nebula Award 2023 за лучший сценарий для видеоигры. Награда была вручена сразу после новостей о том, что за первый год было продано более 20 миллионов копий игры, что является чрезвычайно впечатляющим результатом и делает ее самой крупной игрой, когда-либо созданной разработчиком FromSoftware.

Премией Nebula возноградили Хидэтаке Миядзаки и Джорджа Р. Р. Мартина, которые внесли свой вклад в написание игры и сюжета в целом. Это первая премия Nebula для Миядзаки и FromSoftware и третья для Мартина, хотя за всю свою карьеру он получил 14 номинаций за свои романы, рассказы и новеллы.

Премия Nebula Awards — это награда в области научной фантастики и фэнтези, которая вручается каждый год. Награды, как правило, сосредоточены на литературных произведениях, включая категории романов, рассказов, новелл, но есть также категория «Драматургическое представление», которая в этом году досталась «Все везде и сразу».

Первоначально Elden Ring была выпущена 25 февраля 2022 года и должна получить расширение под названием Shadow of the Erdtree, но у него пока нет даты выпуска. Между тем, следующим официальным проектом FromSoftware станет Armored Core 6: Fires of Rubicon, выпуск которой запланирован на 25 августа.