Elden Ring 25.02.2022
8.2 2 114 оценок

Elden Ring получила престижную литературную награду Nebula Award

©
monk70
Новости

Elden Ring продолжает завоевывать награды. Спустя более года после выхода игры она получила награду Nebula Award 2023 за лучший сценарий для видеоигры. Награда была вручена сразу после новостей о том, что за первый год было продано более 20 миллионов копий игры, что является чрезвычайно впечатляющим результатом и делает ее самой крупной игрой, когда-либо созданной разработчиком FromSoftware.

Премией Nebula возноградили Хидэтаке Миядзаки и Джорджа Р. Р. Мартина, которые внесли свой вклад в написание игры и сюжета в целом. Это первая премия Nebula для Миядзаки и FromSoftware и третья для Мартина, хотя за всю свою карьеру он получил 14 номинаций за свои романы, рассказы и новеллы.

Премия Nebula Awards — это награда в области научной фантастики и фэнтези, которая вручается каждый год. Награды, как правило, сосредоточены на литературных произведениях, включая категории романов, рассказов, новелл, но есть также категория «Драматургическое представление», которая в этом году досталась «Все везде и сразу».

Первоначально Elden Ring была выпущена 25 февраля 2022 года и должна получить расширение под названием Shadow of the Erdtree, но у него пока нет даты выпуска. Между тем, следующим официальным проектом FromSoftware станет Armored Core 6: Fires of Rubicon, выпуск которой запланирован на 25 августа.

Индустрия
1
8
Последние посты по игре Elden Ring
Билды
Билды
Elden Ring "Мог-это легко"
Elden Ring "Мог-это легко"
Пивоварня из Пенсильвании создала пиво, вдохновленное Elden Ring
Пивоварня из Пенсильвании создала пиво, вдохновленное Elden Ring
Комментарии: 8
Ваш комментарий
Alex Row

Я обожаю Элден Ринг, наиграл около 1к часов, выбил платину- но в сюжете разобрался лишь благодаря разборам на ютубе- да и то, частично)

2
utbrock

более того после 80 часов забываешь а что было в начале ,когда играешь только первый раз

0
Кагыр ОДим из Стима

Премию за лучший игровой сценарий... забрала игра ,к которой нет никаких текстов, диалогов, сюжета и сценария как такового?

1
МАХАН МАХАНОВИЧ

Только никто не знает что писал этот мартин

0
Artery Kaulitz

Смерти персонажей, у него это выходит отменно ( ͡° ͜ʖ ͡°)

1
AT_Sagor

Была где-то тут новость про то, что он писал. Вроде в большей части что-то вроде набросок по мифологии мира игры.

1
yrroodd

О!Так у игры еще и сценарий был?

0
ZackSnyder

ироничненько.

0