Elden Ring получит обновление 1.17 - оно подготавливает игру к DLC Tarnished Pack и вносит множество изменений в баланс

Elden Ring вышла и получила множество наград «Игра года» ещё в 2022 году, но игра пока не собирается уходить на покой. 28 августа выйдет масштабное новое обновление для этой игры в жанре Soulslike с открытым миром от FromSoftware.

Согласно официальным примечаниям, этот патч призван обеспечить поддержку DLC Tarnished Pack, релиз которого запланирован на пятницу, 28 августа 2026 года, а также внести корректировки в баланс игрового процесса.

Первая большая часть обновлений связана с подготовкой к DLC Tarnished Pack, релиз которого состоится в пятницу, 28 августа 2026 года. Следующие элементы будут добавлены после покупки DLC «Tarnished Pack».

Этот контент включён по умолчанию в ELDEN RING Tarnished Edition для Nintendo Switch 2.