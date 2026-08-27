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Elden Ring 25.02.2022
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
8.8 7 702 оценки

Elden Ring получит обновление 1.17 - оно подготавливает игру к DLC Tarnished Pack и вносит множество изменений в баланс

monk70 monk70

Elden Ring вышла и получила множество наград «Игра года» ещё в 2022 году, но игра пока не собирается уходить на покой. 28 августа выйдет масштабное новое обновление для этой игры в жанре Soulslike с открытым миром от FromSoftware.

Согласно официальным примечаниям, этот патч призван обеспечить поддержку DLC Tarnished Pack, релиз которого запланирован на пятницу, 28 августа 2026 года, а также внести корректировки в баланс игрового процесса.

Первая большая часть обновлений связана с подготовкой к DLC Tarnished Pack, релиз которого состоится в пятницу, 28 августа 2026 года. Следующие элементы будут добавлены после покупки DLC «Tarnished Pack».

Этот контент включён по умолчанию в ELDEN RING Tarnished Edition для Nintendo Switch 2.

  • Добавлены новые стартовые классы: Рыцарь Идуса и Тяжелый Рыцарь, которые можно выбрать при создании персонажа.
  • Добавлено оружие, которое можно приобрести у торговцев или найти в Землях Междуземья.
  • Добавлены три типа Призрачного Коня, изменяющие внешний вид Потока:
    • Призрачный Конь Стража Древа: можно найти в Замке Штормовой Завесы.
    • Призрачный Конь Серебра Карии: можно найти в Лиурнии Озерной.
    • Призрачный Конь Похоронной Ночи: можно найти на Плато Альтус.
  • Добавлено событие вторжения NPC в Каэлид.
  • Добавлено событие вторжения NPC в Лейнделле, Королевской столице.
Обновления 82
6
3
Комментарии:  3
Ваш комментарий
Lvinomord

Может сделать, что если заходишь к Малении или Могу через 100 раз,они сами умирают?;) Я бы не отказался

1
Jesse Faden

Вот и отлично, как раз добью все ачивки перед третьим прохождением

akkk 1

И что это 2 стартовых класса оружие которое и так есть в игре и ты выкинешь спустя 2 часа и 3 я уверен даже не скина а просто раскраски на лошадь. Надеюсь ещё и ценник просто 3 раскраскам и бесполезным классам которые так и так любой класс можно переделать во что хочешь сделают от 1к.