Elden Ring получит обновление 1.17 - оно подготавливает игру к DLC Tarnished Pack и вносит множество изменений в баланс

Elden Ring вышла и получила множество наград «Игра года» ещё в 2022 году, но игра пока не собирается уходить на покой. 28 августа выйдет масштабное новое обновление для этой игры в жанре Soulslike с открытым миром от FromSoftware.
Согласно официальным примечаниям, этот патч призван обеспечить поддержку DLC Tarnished Pack, релиз которого запланирован на пятницу, 28 августа 2026 года, а также внести корректировки в баланс игрового процесса.
Первая большая часть обновлений связана с подготовкой к DLC Tarnished Pack, релиз которого состоится в пятницу, 28 августа 2026 года. Следующие элементы будут добавлены после покупки DLC «Tarnished Pack».
Этот контент включён по умолчанию в ELDEN RING Tarnished Edition для Nintendo Switch 2.
- Добавлены новые стартовые классы: Рыцарь Идуса и Тяжелый Рыцарь, которые можно выбрать при создании персонажа.
- Добавлено оружие, которое можно приобрести у торговцев или найти в Землях Междуземья.
- Добавлены три типа Призрачного Коня, изменяющие внешний вид Потока:
- Призрачный Конь Стража Древа: можно найти в Замке Штормовой Завесы.
- Призрачный Конь Серебра Карии: можно найти в Лиурнии Озерной.
- Призрачный Конь Похоронной Ночи: можно найти на Плато Альтус.
- Добавлено событие вторжения NPC в Каэлид.
- Добавлено событие вторжения NPC в Лейнделле, Королевской столице.
Может сделать, что если заходишь к Малении или Могу через 100 раз,они сами умирают?;) Я бы не отказался
Вот и отлично, как раз добью все ачивки перед третьим прохождением
И что это 2 стартовых класса оружие которое и так есть в игре и ты выкинешь спустя 2 часа и 3 я уверен даже не скина а просто раскраски на лошадь. Надеюсь ещё и ценник просто 3 раскраскам и бесполезным классам которые так и так любой класс можно переделать во что хочешь сделают от 1к.