Elden Ring: Shadow of the Erdtree - лидер среди ПК-релизов 2024 года по версии Metacritic

2024 год подарил поклонникам видеоигр множество громких релизов, но настоящим триумфатором стал Elden Ring: Shadow of the Erdtree. Дополнение к культовой игре от студии FromSoftware уверенно заняло первое место в списке самых высокооценённых ПК-игр по версии Metacritic, набрав впечатляющие 92 балла.



Shadow of the Erdtree продолжает расширять мрачный и завораживающий мир Elden Ring, предлагая игрокам новые локации, боссов и секреты. Дополнение было тепло встречено как критиками, так и фанатами, которые высоко оценили его сложность, проработанный дизайн уровней и глубокую боевую систему. Благодаря 58 рецензиям, большинство из которых оказались положительными, аддон занял верхнюю строчку рейтинга.



На втором месте с таким же результатом в 92 балла расположилась Metaphor: ReFantazio — долгожданный проект от разработчиков серии Persona. Однако игра получила меньшее количество обзоров — всего 39, что, вероятно, и стало решающим фактором при распределении мест в топе.



Замыкает тройку лидеров UFO 50 с 91 баллом. Этот уникальный сборник из 50 ретро-игр предлагает как одиночный, так и мультиплеерный опыт, комбинируя 8-битный стиль с современными игровыми механиками. За разработку отвечают создатели таких хитов, как Spelunky, Downwell и Catacomb Kids, что гарантирует высокое качество исполнения.



Помимо лидеров, в топе можно увидеть проекты самых разных жанров:



Tekken 8 и его фирменные динамичные бои заслужили 91 балл.

Animal Well удивил своим минималистичным, но глубоким геймплеем (также 91 балл).

Завершает первую десятку переиздание God of War: Ragnarök с 90 баллами, доказав, что даже спустя несколько лет игра остаётся эталоном качества.

Ремастеры и переиздания не уступают новым проектам. Например, Horizon Forbidden West: Complete Edition и Ghost of Tsushima: Director's Cut получили высокие оценки — 89 и 89 баллов соответственно. Эти версии включают улучшенную графику и все ранее выпущенные дополнения, предлагая ещё больше контента для новых и вернувшихся игроков.

Даже нижние позиции топ-20 демонстрируют высокие результаты. Закрывает список Kill Knight с 88 баллами — стильный экшен, получивший признание за динамичный геймплей и уникальный визуальный стиль.

2024 год показал, что ПК остаётся главной платформой для разнообразных и качественных игровых релизов. Лидеры рейтинга — Elden Ring: Shadow of the Erdtree и Metaphor: ReFantazio — задали высокую планку, предложив глубокие истории, проработанный геймплей и запоминающиеся миры.

Поклонники игр получили возможность насладиться как новыми хитами, так и обновлёнными версиями признанных классиков. Если тенденция сохранится, 2025 год обещает быть не менее богатым на громкие релизы и сюрпризы для всех любителей видеоигр.