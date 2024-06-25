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Elden Ring 25.02.2022
Экшен, Ролевая, Фэнтези, Открытый мир
8.7 4 651 оценка

Elden Ring: Shadow of the Erdtree не смогла победить EA Sports FC 24 в британском розничном чарте

butcher69
Новости

Elden Ring: Shadow of the Erdtree - это, конечно, здорово, но против футбола не устоишь: именно такой вывод можно сделать, взглянув на чарты Великобритании за прошедшую неделю, в которых лидирует EA Sports FC 24.

Чемпионат Европы по футболу 2024 года в самом разгаре, и EA Sports FC 24 представляет его в играх, поэтому трудно представить себе другую ситуацию в Великобритании.

Полное издание игры FromSoftware, включающее базовую игру и расширение Shadow of the Erdtree, вынуждено довольствоваться вторым местом, за ним следует Hogwarts Legacy, еще одна очень успешная игра.

  1. EA Sports FC 24
  2. Elden Ring: Shadow of the Erdtree Edition
  3. Hogwarts Legacy
  4. Mario Kart 8 Deluxe
  5. Paper Mario: The Thousand-Year Door
  6. Minecraft (Switch)
  7. Grand Theft Auto V
  8. Super Mario Bros. Wonder
  9. Call of Duty: Modern Warfare 3
  10. Still Wakes the Deep

Помимо Elden Ring: Shadow of the Erdtree Edition, в британском топ-10 появился второй новый участник: речь идет о новейшем хоррор-приключении, разработанном компанией The Chinese Room, Still Wakes the Deep.

Игра Still Wakes the Deep, занявшая десятое место, что совсем неплохо для игр подобного жанра, рассказывает историю шотландского рабочего, который сталкивается с непредвиденной ситуацией, находясь на нефтяной вышке в Северном море.

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Комментарии: 3
Ваш комментарий
211186

Почему всегда сравнивают британские чарты, а не китайские или индийские, где по 1.5 млрд.чел???нахер они нужны эти британцы?

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RavinSakara

«Элита» же, все дела. А Китайцы тем более коммунисты – вообще зло всего зла.

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AndralStormborn

Ну, они добились что на них все теперь равняются и завидуют)

В нищей Индии не так много геймеров, а у китайцев своя, специфическая игровая индустрия, для своих.

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