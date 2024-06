Elden Ring: Shadow of the Erdtree не смогла победить EA Sports FC 24 в британском розничном чарте

Elden Ring: Shadow of the Erdtree - это, конечно, здорово, но против футбола не устоишь: именно такой вывод можно сделать, взглянув на чарты Великобритании за прошедшую неделю, в которых лидирует EA Sports FC 24.

Чемпионат Европы по футболу 2024 года в самом разгаре, и EA Sports FC 24 представляет его в играх, поэтому трудно представить себе другую ситуацию в Великобритании.

Полное издание игры FromSoftware, включающее базовую игру и расширение Shadow of the Erdtree, вынуждено довольствоваться вторым местом, за ним следует Hogwarts Legacy, еще одна очень успешная игра.

EA Sports FC 24 Elden Ring: Shadow of the Erdtree Edition Hogwarts Legacy Mario Kart 8 Deluxe Paper Mario: The Thousand-Year Door Minecraft (Switch) Grand Theft Auto V Super Mario Bros. Wonder Call of Duty: Modern Warfare 3 Still Wakes the Deep

Помимо Elden Ring: Shadow of the Erdtree Edition, в британском топ-10 появился второй новый участник: речь идет о новейшем хоррор-приключении, разработанном компанией The Chinese Room, Still Wakes the Deep.

Игра Still Wakes the Deep, занявшая десятое место, что совсем неплохо для игр подобного жанра, рассказывает историю шотландского рабочего, который сталкивается с непредвиденной ситуацией, находясь на нефтяной вышке в Северном море.