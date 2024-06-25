Elden Ring: Shadow of the Erdtree не смогла победить EA Sports FC 24 в британском розничном чарте

Elden Ring: Shadow of the Erdtree - это, конечно, здорово, но против футбола не устоишь: именно такой вывод можно сделать, взглянув на чарты Великобритании за прошедшую неделю, в которых лидирует EA Sports FC 24.
Чемпионат Европы по футболу 2024 года в самом разгаре, и EA Sports FC 24 представляет его в играх, поэтому трудно представить себе другую ситуацию в Великобритании.
Полное издание игры FromSoftware, включающее базовую игру и расширение Shadow of the Erdtree, вынуждено довольствоваться вторым местом, за ним следует Hogwarts Legacy, еще одна очень успешная игра.
- EA Sports FC 24
- Elden Ring: Shadow of the Erdtree Edition
- Hogwarts Legacy
- Mario Kart 8 Deluxe
- Paper Mario: The Thousand-Year Door
- Minecraft (Switch)
- Grand Theft Auto V
- Super Mario Bros. Wonder
- Call of Duty: Modern Warfare 3
- Still Wakes the Deep
Помимо Elden Ring: Shadow of the Erdtree Edition, в британском топ-10 появился второй новый участник: речь идет о новейшем хоррор-приключении, разработанном компанией The Chinese Room, Still Wakes the Deep.
Игра Still Wakes the Deep, занявшая десятое место, что совсем неплохо для игр подобного жанра, рассказывает историю шотландского рабочего, который сталкивается с непредвиденной ситуацией, находясь на нефтяной вышке в Северном море.
Почему всегда сравнивают британские чарты, а не китайские или индийские, где по 1.5 млрд.чел???нахер они нужны эти британцы?
«Элита» же, все дела. А Китайцы тем более коммунисты – вообще зло всего зла.
Ну, они добились что на них все теперь равняются и завидуют)
В нищей Индии не так много геймеров, а у китайцев своя, специфическая игровая индустрия, для своих.