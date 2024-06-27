Elden Ring: Shadow of the Erdtree покоряет вершины: всего за 3 дня было продано 5 миллионов копий

Мрачное фэнтезийное дополнение Elden Ring - Shadow of the Erdtree от FromSoftware и Bandai Namco стало настоящим хитом, продав 5 миллионов копий за первые три дня после релиза, состоявшегося 21 июня 2024 года. Этот анонс совпал с появлением хвалебного трейлера, в котором подчеркивается теплый прием этого дополнения.
Напомним, что базовая игра Elden Ring, покорившая сердца миллионов игроков, вышла 25 февраля 2022 года на PlayStation 5, Xbox Series X/S, PlayStation 4, Xbox One и PC.
Shadow of the Erdtree переносит игроков в новые земли за пределами Междуземья, где им предстоит столкнуться с новыми врагами, тайнами и испытаниями. Дополнение получило высокие оценки критиков и игроков, которые хвалят его за увлекательный геймплей, мрачную атмосферу и захватывающую историю.
Elden Ring: Shadow of the Erdtree доступна на PlayStation 5, Xbox Series X/S, PlayStation 4, Xbox One и PC.
Возьму обязательно,но только когда будет чуть подешевле.....
не раньше следующего года
Мне как раз, я ещё столько основную игру буду проходить)
Так что реально шедевр что ли? А то я даже основную игру не осилил)))
Если не осилил основную, то сюда даже не стоит лезть, я прошел все соулсы от бабадзаки включая демонов, секиро и бб, элдач показался самым легким из всех, посидел конкретно только на 2х опциональных боссах из энд гейма (маления и мог). Тут же крутят на одном месте так, что голова кружится, даже эти осколки не помогают которые должны облегчить прохождение, очень потно, ОЧЕНЬ
Ну я вообще в другие игры этой серии не играл, и так и не привык к тому, что часть врагов даже на начальных локациях могут моментально убить. В начале игры в какой то склеп зашёл, кое как прорвался через ловушки и каких каменных гоблинов, там рычаг к боссу открыл. Так кота-сфинкса так и не смог убить, видимо качаться надо было где то заранее.
Ну вот, несмотря на нытиков, игра продается норм. Хз- мне все зашло, кроме пустого и совершенно неуместного открытого мира.
Хомяки захавали, ничего нового
Как будто в предыдущих играх мир был прямо наполнен контентом, помимо мобов и лута