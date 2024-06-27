Elden Ring: Shadow of the Erdtree покоряет вершины: всего за 3 дня было продано 5 миллионов копий

Экшен с ролевыми элементами от студий FromSoftware и Bandai Namco Entertainment, события которого разворачиваются в фэнтезийном мире. В разработке игры принимал участие Хидэтаки Миядзаки — родоначальник серии Dark Souls, и Джордж Р. Р. Мартин — автор популярной книжной серии «Песня льда и огня».

Вас ждёт путешествие по открытому миру, где вам предстоит сражаться с разнообразными врагами и исследовать огромные подземелья.

Пройдите сложные испытания и преодолейте все смертельные опасности на своём пути.