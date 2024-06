Elden Ring: Shadow of the Erdtree покоряет вершины: всего за 3 дня было продано 5 миллионов копий

Мрачное фэнтезийное дополнение Elden Ring - Shadow of the Erdtree от FromSoftware и Bandai Namco стало настоящим хитом, продав 5 миллионов копий за первые три дня после релиза, состоявшегося 21 июня 2024 года. Этот анонс совпал с появлением хвалебного трейлера, в котором подчеркивается теплый прием этого дополнения.

Напомним, что базовая игра Elden Ring, покорившая сердца миллионов игроков, вышла 25 февраля 2022 года на PlayStation 5, Xbox Series X/S, PlayStation 4, Xbox One и PC.

Shadow of the Erdtree переносит игроков в новые земли за пределами Междуземья, где им предстоит столкнуться с новыми врагами, тайнами и испытаниями. Дополнение получило высокие оценки критиков и игроков, которые хвалят его за увлекательный геймплей, мрачную атмосферу и захватывающую историю.

Elden Ring: Shadow of the Erdtree доступна на PlayStation 5, Xbox Series X/S, PlayStation 4, Xbox One и PC.