Elden Ring: Shadow of the Erdtree - "самый амбициозный" запуск расширения Bandai Namco

Bandai Namco заявила, что маркетинговая кампания расширения Shadow of the Erdtree для Elden Ring «не имеет себе равных по масштабу» и является «самым амбициозным» DLC для издателя на сегодняшний день.
Shadow of the Erdtree выйдет завтра и добавит новую карту с дополнительными подземельями и боссами, расширит сюжет и включит ряд улучшений элементов RPG. В интервью GamesIndustry.biz директор по маркетингу и продажам Bandai Namco Europe Энтони Макаре сказал, что ожидания компании от этого запуска были «заоблачными».
«Мы представляем себе Shadow of the Erdtree как монументальную веху», — сказал он. «Это не просто расширение; это крупнейшее расширение FromSoftware, когда-либо созданное, выходящее за рамки традиционного объема загружаемого контента».
Он добавил, что размер Shadow of the Erdtree «соперничает с объемом отдельной игры», что и определило подход Bandai Namco к ее запуску.
«Осознавая значимость этого релиза, мы подошли к маркетингу этого расширения с той же энергией и целеустремленностью, как если бы это был совершенно новый продукт», — сказал он. «С момента первоначального анонса до выпуска мы выделили значительный бюджет и ресурсы, чтобы гарантировать, что воздействие кампании соответствует качеству контента. Эта кампания не имеет себе равных по своему масштабу и, безусловно, является нашей самой амбициозной для расширения».
Макаре также ожидает, что запуск «окажет значительное влияние» на продажи Elden Ring, отметив, что Bandai Namco уже увидела всплеск числа активных игроков в преддверии Shadow of the Erdtree. Он добавил, что количество активных игроков «достигло новых высот», и что это не только ранние последователи игры, но и волна новых игроков.
«В конечном счете, мы считаем, что нам повезло, что наша аудитория готова отложить свои другие занятия — и не только другие видеоигры — чтобы снова погрузиться в необычную вселенную FromSoftware», — сказал он.
Наконец, он прокомментировал недавний отчет PC Gamer о том, что менее половины аудитории Elden Ring в Steam победили босса, необходимого для запуска Shadow of the Erdtree.
«Эта статистика... действительно представляет собой уникальный вызов», — сказал он. «Однако, с более чем 25 миллионами проданных копий даже часть нашей игровой базы составляет значительную аудиторию. Наши маркетинговые усилия были адаптированы для эффективного вовлечения этого значительного сегмента».
Он добавил, что Bandai Namco считает, что выпуск дополнения станет «мощным мотиватором» для игроков, чтобы завершить требуемые части игры.
«Путь к DLC — такая же часть приключения, как и сам контент, и мы рады видеть, как игроки принимают вызов».
Когда там уже? // Владислав Александрович
в час ночи)
Сидим ждём.
да сам жду, сегодня Мога и Рада убил, уложился в срок, готов
стим пишет в 20:00
Я ещё месяца два назад всё перепрошёл на 100%, включая все предметы и квесты. Это были тяжёлые два месяца.
Странная ценовая политика у них, я ориг проходил на боксе, потом собрал себе пекарню, думаю надо в стиме взять, взял игру+длс за 4к на плати ру, а отдельно игра стоит 3к и длс за 2500 в стиме)
на пк нельзя играть боксовые игры? // Ян Дилан
не все
я делал предзаказ самой игры(пс5) ~4к вышло, теперь за длс почти столько же просят лол
Мда. цены конечно на пс умопомрачительные, да еще чтобы поиграть по сети надо подписку оформлять? // Ян Дилан
Комплект ELDEN RING Shadow of the Erdtree Edition (игра+длц) в Стиме 4800, я взял ключ за 4500
а то!
Осторожнее там... // Андрей Гладилин
Круто. Но, я торопится не буду. Пока есть что играть, а там еще и гайдов с интерактивной картой надо дождаться
Так в чем прикол бегать по изведанным другими игроками миру? // Ян Дилан
Не, просто чтоб знать куда идти и что делать, чтоб не долбится вслепую, тратя время зря.
Уже слили видос финального боса. Там у людей жопа горит, такого я не ожидал от бабадзаки.
Так, тиха. Лишнего не сболтни. Оставь интригу для всех, кто не в теме.