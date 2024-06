Elden Ring: Shadow of the Erdtree стало самым высоко оцененным DLC в истории, превзойдя The Witcher 3: Blood and Wine

Elden Ring: Shadow of the Erdtree предложит огромное количество контента, который наверняка будет с энтузиазмом воспринят значительной частью поклонников жанра. Впрочем, как оказалось, From Software не только отлично выполнила свое "домашнее задание" при создании дополнения, но и сумела добиться блестящего результата и тем самым превзойти средний рейтинг дополнений для The Witcher 3: Wild Hunt.

Данное дополнение получило очень много хороших оценок и на данный момент оно получило 95 баллов на Metacritic. Именно благодаря этой высокой оценке Shadow of the Erdtree стало самым высоко оцененным DLC за все время, превзойдя даже нашумевшее дополнение The Witcher 3: Wild Hunt — Blood and Wine (92 балла на Metacritic).

Не стоит забывать, что Shadow of the Erdtree все еще оценивается СМИ, так что вполне возможно, что при получении новых оценок от журналистов рейтинг понизится или повысится. В случае с Blood and Wine этого не произойдет, так как это дополнение 2016 года. По словам журналистов, которым довелось поиграть в Shadow of the Erdtree, расширение великолепно и предлагает многочасовой контент, который можно считать даже новой игрой. До этого момента самыми успешными дополнениями от FromSoftware были: Dark Souls: Artorias of the Abyss (89/100), Bloodborne: The Old Hunters (87/100) и Dark Souls 3: The Ringed City (82/100).

Elden Ring: Shadow of the Erdtree выйдет 21 июня 2024 года на PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One и Xbox Series S|X.