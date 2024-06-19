Elden Ring: Shadow of the Erdtree стало самым высоко оцененным DLC в истории, превзойдя The Witcher 3: Blood and Wine

Elden Ring: Shadow of the Erdtree предложит огромное количество контента, который наверняка будет с энтузиазмом воспринят значительной частью поклонников жанра. Впрочем, как оказалось, From Software не только отлично выполнила свое "домашнее задание" при создании дополнения, но и сумела добиться блестящего результата и тем самым превзойти средний рейтинг дополнений для The Witcher 3: Wild Hunt.
Данное дополнение получило очень много хороших оценок и на данный момент оно получило 95 баллов на Metacritic. Именно благодаря этой высокой оценке Shadow of the Erdtree стало самым высоко оцененным DLC за все время, превзойдя даже нашумевшее дополнение The Witcher 3: Wild Hunt — Blood and Wine (92 балла на Metacritic).
Не стоит забывать, что Shadow of the Erdtree все еще оценивается СМИ, так что вполне возможно, что при получении новых оценок от журналистов рейтинг понизится или повысится. В случае с Blood and Wine этого не произойдет, так как это дополнение 2016 года. По словам журналистов, которым довелось поиграть в Shadow of the Erdtree, расширение великолепно и предлагает многочасовой контент, который можно считать даже новой игрой. До этого момента самыми успешными дополнениями от FromSoftware были: Dark Souls: Artorias of the Abyss (89/100), Bloodborne: The Old Hunters (87/100) и Dark Souls 3: The Ringed City (82/100).
Elden Ring: Shadow of the Erdtree выйдет 21 июня 2024 года на PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One и Xbox Series S|X.
У Blood and Wine маловато баллов, там минимум 98 должно быть
Пффф, а что не все 100? За что 0,2 сняли?))
92 ей хватает с головой, я бы сказал даже переоценено, интересных квестов там мало, хотелось больше взаимодействия с вампирами, а по факту, их там с гулькин нос
Что игра, что дополнение - оценки завышены
Заслужено
Элден ринг и длс можно обожать, можно хейтить- но попробовать определенно стоит каждому, а не делать выводы по видосам блогеров.
Уверен DLC выйдет очень хорошим.
Пока игроки самолично не опробуют - грош цена каким-то там прогнозам и оценкам от этих ваших шкурных СМИ/блогеров.
Бред, чушь и профанация!
Это будет эпическое приключение!!!я все прокачал..собрал все молитвы..талисманы и пеплы войны...улучшил все пушки до макса..уровень 180 (дальше не хочу качать боюсь что будет легко проходить длс тогда....180 мне хватит я думаю...кароче жду 21 числа уже скоро)))
Маловато. Лвл лучше качнуть по максимуму, на НГ+3, чтоб все статы были 99
надеюсь это сарказм
Не надейся. Я всегда так делаю. Чтоб показать потом боссам кто тут главный лорд Элдена.
Кровь и вино, как по мне, получило слишком высокие оценки в своё время. Оно хорошее, на твердую 8
Да и Ведьмак - дерьмо.
Оно и понятно. Дерьмак, с его безмозглой, примитивной боевой системой, в подмётки Элдену не годиттся
Смешно, дрочильня с сюжетом по бумажкам и шизорепликам пары нпс.
PS. Это не хейт, а крайнее недоумение.
Ну так уж и все плохо было в кровь и вино что наговариваешь))
Дело в том, что в играх от From sowtware именно, что своя атмосфера. Для меня это игры не совсем в привычном смысле. Это немного другое что-ли. Они сильно отличаются от привычный всеми сюжетных игр. В Миядзаковских играх ты не отдыхаешь и они тебя не радуют привычными роликами, постановой, диалогами, сюжетом в конце концов. Тут именно, что своя магия. Многие хотят её повторить, но выходит лишь у единиц и то, вроде максимально приблизились, но в то же время всеравно далеко до оригинальных разработчиков. Так вот, в этих играх не побегаешь так, на расслабоне, но от того само приключение и становится интереснее. Тебя интригует, куда же эта дорога заведёт тебя дальше?!, Но, сперва, нужно убить нелегкого (само собой) босса. После победы над которым прям реальное облегчение испытываешь и радость, что путешествие твоё продолжается. Сейчас пишу это и прям мурашки от пройденых соулс лайков)) как бы, неповторимое чувство, повторюсь)
Да, Кровь и вино безусловно офигенское дополнение! Но это другое. Я его прошёл 2 раза. А тот же Dark souls 3, к примеру, я хз сколько раз прошёл)) и само собой как и первую часть не раз, и вторую. И Sekiro 2 раза вроде. Elden RING 2 раза с максимальной зачисткой.