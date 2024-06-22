Elden Ring: Shadow of the Erdtree удалось пройти всего за полтора часа

По данным сервиса How Long To Beat, на прохождение основного сюжета у среднестатистического игрока уйдет около 20 часов, без учета опционального контента.
Дополнение Shadow of the Erdtree для Elden Ring игроки уже пытаются пройти за самое короткое время. Геймер PowerPyx смог осилить DLC за полтора часа. При этом он не охотился за секретами и не убивал необязательных боссов.
Сюжет дополнения разворачивается вокруг Микеллы Развернутого, одного из сыновей королевы Марики Вечной и брата-близнеца Малении Увядшей. В оригинальной игре кокон полубога можно было увидеть на арене его брата, Мога Повелителя Крови. Здесь же находится вход в новую обширную область - Сумеречные земли.
Держим в курсе ребята
о чем и речь, что даже элду коснулась проблема игр с открытым миром. опциональность контента, без которого и так хорошо.
2 года разрабатывали 30 минутное прохождение