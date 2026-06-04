Elden Ring Tarnished Edition 28 августа наконец-то доберётся до Switch 2

Издатель Bandai Namco и разработчик FromSoftware объявили о выходе Elden Ring Tarnished Edition для Switch 2 28 августа.

Elden Ring Tarnished Edition — это версия «все в одном», которая включает в себя базовую игру ELDEN RING, а также основной загружаемый контент «Shadow of the Erdtree». В игре также появятся новые доспехи, оружие и возможности кастомизации внешнего вида Торрента. Дополнительный контент также будет доступен на других платформах.

Elden Ring и её дополнение Shadow of the Erdtree в настоящее время доступны для PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One и ПК в Steam.