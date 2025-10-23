Elden Ring: Tarnished Edition для Nintendo Switch 2 перенесли на 2026 год - нужно больше времени для оптимизации

Студия FromSoftware объявила о переносе выхода Elden Ring: Tarnished Edition для консоли Nintendo Switch 2 на 2026 год. Изначально релиз переиздания планировался до конца 2025-го, однако разработчики решили взять дополнительное время для улучшения производительности.
В студии извинились перед фанатами и подчеркнули, что хотят выпустить игру в наилучшем виде. По словам авторов, оптимизация под железо консоли требует больше усилий, чем предполагалось изначально.
Tarnished Edition предложит игрокам расширенный контент: 2 новых класса персонажей, уникальное снаряжение и 4 облика для скакуна, которых не было в оригинальной версии. Всё это также появится на других платформах в виде платного дополнения.
