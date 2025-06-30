Elden Ring: Tarnished Edition получила рейтинг ESRB, что говорит о возможном скором выходе на Nintendo Switch 2

Elden Ring: Tarnished Edition может вскоре выйти на Nintendo Switch 2, так как новое издание популярной ролевой игры в жанре экшен, разработанной FromSoftware, недавно получило рейтинг в Соединенных Штатах.

Поскольку игра уже некоторое время доступна в других форматах, рейтинг ESRB издания Switch 2 не был бы заметен, если бы была известна дата выхода игры. Однако тот факт, что рейтинг был опубликован незадолго до презентации Bandai Namco на этой неделе, говорит о том, что объявление даты выхода и последующий релиз могут произойти в ближайшем будущем.

Elden Ring: Tarnished Edition была среди сторонних игр, представленных во время большого мероприятия по презентации Nintendo Switch 2, состоявшегося в апреле. Новое издание знаменитой игры будет содержать новые функции, которых не было в оригинальном релизе, такие как два новых стартовых класса, четыре новых набора брони, новое оружие и навыки, три варианта настройки Потока и некоторые пока не детализированные улучшения качества жизни. Tarnished Edition также будет включать расширение Shadow of the Erdtree, которое представляет новую область и несколько довольно сложных врагов.