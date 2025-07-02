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Elden Ring 25.02.2022
Экшен, Адвенчура, Ролевая, Фэнтези, Открытый мир
8.8 7 107 оценок

Elden Ring Tarnished Edition получила рейтинг в Бразилии для консолей и ПК

monk70 monk70

Бразильский рейтинговый совет выдал возрастной рейтинг Elden Ring Tarnished Edition для всех консолей последнего и текущего поколений, включая ПК. Tarnished Edition будет включать оригинальную базовую игру Elden Ring вместе с расширением Shadow of the Erdtree, представляющим новые комплекты брони и опции для настройки Потока, спектрального коня игрока.

Elden Ring стала одной из самых известных экшен-RPG десятилетия, продав более 28 миллионов копий по всему миру благодаря своему темному фэнтезийному миру и требовательным боям. Предстоящий перевыпуск — включая версию для нового оборудования Nintendo — нацелен на привлечение как вернувшихся игроков, так и новичков, ещё больше расширяя охват FromSoftware.

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