Elden Ring Tarnished Edition получила рейтинг в Бразилии для консолей и ПК

Бразильский рейтинговый совет выдал возрастной рейтинг Elden Ring Tarnished Edition для всех консолей последнего и текущего поколений, включая ПК. Tarnished Edition будет включать оригинальную базовую игру Elden Ring вместе с расширением Shadow of the Erdtree, представляющим новые комплекты брони и опции для настройки Потока, спектрального коня игрока.

Elden Ring стала одной из самых известных экшен-RPG десятилетия, продав более 28 миллионов копий по всему миру благодаря своему темному фэнтезийному миру и требовательным боям. Предстоящий перевыпуск — включая версию для нового оборудования Nintendo — нацелен на привлечение как вернувшихся игроков, так и новичков, ещё больше расширяя охват FromSoftware.