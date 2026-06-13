Elden Ring Tarnished Edition займет 41 ГБ на Switch 2

Релиз масштабный ролевой экшен Elden Ring Tarnished Edition для консоли Switch 2 официально назначен на 28 августа. Появление хардкорного хита от студии FromSoftware на портативной платформе станет одним из главных игровых событий года. Для одних геймеров это отличный шанс пройти шедевр в мобильном формате, а для других — новый суровый вызов и проверка нервов на прочность.

Согласно странице в eShop, для установки этого масштабного открытого мира потребуется около 41 ГБ свободного места. Стоимость издания составит 79,99 евро. Примечательно, что ценник будет абсолютно одинаковым как для цифровой версии из магазина, так и для розничного физического издания, которое поставляется с картой ключа активации.

За эту цену покупатели получают максимально полный комплект, включающий внушительный объем контента. В набор входит базовая игра Elden Ring и масштабное сюжетное расширение Shadow of the Erdtree. В качестве дополнительного бонуса игроки получат новые виды оружия, комплекты брони, уникальные облики и другой внутриигровой контент.