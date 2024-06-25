Elden Ring возглавила чарт продаж Steam

Valve представила свежий рейтинг продаж в Steam за период с 18 по 25 июня. Полный список с учетом условно-бесплатных игр доступен вот здесь. Рейтинг составлен не по количеству проданных копий, а по сумме полученного дохода
Лидером продаж в Steam стал ролевой экшен Elden Ring, для которого 20 июня вышло крупное дополнение, занявшее второе место в чартах.
На третьем месте находится предзаказ Black Myth: Wukong, основанный на китайском классическом романе «Путешествие на Запад».
В пятёрку также появилось кооперативное приключение Chained Together, ещё один новичок топ-10 — MMO Pax Dei. Многопользовательский шутер Bodycam с «ультрареалистичной графикой» на движке UE 5 опустился на 10 место.
- Elden Ring
- Elden Ring Shadow of the Erdtree
- Black Myth: Wukong
- Steam Deck
- Chained Together
- KINGDOM HEARTS -HD 1.5+2.5 ReMIX-
- Pax Dei
- Forza Horizon 5
- FINAL FANTASY XIV Online
- Bodycam
Логично, сейчас больше ничего так то и не выходило в этом месяце нового, вот лидерство и держит, да видно по 10ке это и так...
ну красавцы, Elden Ring я считаю заслужил (хоть этот жанр не люблю - не из за сложности с боссами)
Хорошей игре - хорошие продажи.