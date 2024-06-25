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Elden Ring 25.02.2022
Экшен, Ролевая, Фэнтези, Открытый мир
8.7 4 661 оценка

Elden Ring возглавила чарт продаж Steam

butcher69
Новости

Valve представила свежий рейтинг продаж в Steam за период с 18 по 25 июня. Полный список с учетом условно-бесплатных игр доступен вот здесь. Рейтинг составлен не по количеству проданных копий, а по сумме полученного дохода

Лидером продаж в Steam стал ролевой экшен Elden Ring, для которого 20 июня вышло крупное дополнение, занявшее второе место в чартах.

На третьем месте находится предзаказ Black Myth: Wukong, основанный на китайском классическом романе «Путешествие на Запад».

В пятёрку также появилось кооперативное приключение Chained Together, ещё один новичок топ-10 — MMO Pax Dei. Многопользовательский шутер Bodycam с «ультрареалистичной графикой» на движке UE 5 опустился на 10 место.

  1. Elden Ring
  2. Elden Ring Shadow of the Erdtree
  3. Black Myth: Wukong
  4. Steam Deck
  5. Chained Together
  6. KINGDOM HEARTS -HD 1.5+2.5 ReMIX-
  7. Pax Dei
  8. Forza Horizon 5
  9. FINAL FANTASY XIV Online
  10. Bodycam
6
3
Комментарии: 3
Ваш комментарий
Han Yslat

Логично, сейчас больше ничего так то и не выходило в этом месяце нового, вот лидерство и держит, да видно по 10ке это и так...

2
jax baron

ну красавцы, Elden Ring я считаю заслужил (хоть этот жанр не люблю - не из за сложности с боссами)

0
Hevin

Хорошей игре - хорошие продажи.

0