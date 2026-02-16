Elden Ring возвращается на бумаге: анонсирована манга Distant Tales о героях Междуземья

Вселенная Elden Ring продолжает расширяться. Издательство Yen Press объявило о выпуске новой манги — Elden Ring: Distant Tales, которая расскажет побочные истории знаковых персонажей Междуземья. Первый том поступит в продажу 16 июля 2026 года.

С момента релиза прошло четыре года, и проект Хидэтака Миядзаки с участием Джордж Р. Р. Мартин по-прежнему считается одной из величайших игр современности. Теперь поклонники смогут глубже погрузиться в судьбы второстепенных героев, чьи истории лишь намекались в игре.

В центре Distant Tales — Райя, Чёрный страж Большой Боггарт, Блайд Полуволк и другие обитатели Междуземья. Авторы предложат альтернативные и расширенные сюжеты: от возможной дружбы Родерики с жителями Крепости Круглого стола до новых гастрономических поисков Боггарта.

Иллюстрации для манги создаёт художник Haruichi. Ожидается, что это станет началом полноценной серии. Distant Tales призвана заполнить паузу между крупными релизами FromSoftware и подарить фанатам ещё один повод вернуться в мрачный, загадочный мир Elden Ring.