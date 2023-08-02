Elden Ring впервые прошли на саксофоне без получения урона ©

В сообществе хардкорных фанатов Elden Ring неожиданно отличился стример под ником DrDeComposing. Он не просто успешно завершил еще одно прохождение игры без получения урона, ему также удалось это сделать на самом нестандартном для этого контроллера. На этот раз все боссы Elden Ring были повержены с помощью электрического саксофона.

Автор этого прохождения использовал саксофон Roland Aerophone AE-10, который был подключен к ПК-версии Elden Ring в качестве основного контроллера через специальный мод. Дополнительное программное обеспечение позволяло стримеру трансформировать исходящие сигналы от саксофона как обычные команды с клавиатуры и мыши. Этот механизм создавал серьезную задержку во вводе, что сильно осложняло управление персонажем в такой хардкорной игре, как Elden Ring. Тем не менее, DrDeComposing удалось убить всех главных боссов и дойти до финальных титров, не получив при этом урона.

Как отмечает энтузиаст, прохождение Elden Ring без урона было для него нелегкой задачей. Он потратил несколько месяцев на тренировочные забеги по игре. Ранее ему уже удалось пройти без особых проблем всю игру на саксофоне, но сделать это без урона с дополнительной задержкой оказалось очень трудным. Только после нескольких десятков неудачных попыток ему все же удалось дойти до финального босса и одолеть его, сохранив все свои очки здоровья. Это достижение от DrDeComposing стало первым прохождением игры без получения урона на нестандартном контроллере.