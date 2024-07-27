Elden Ring занимает третье место в рейтинге самых кассовых игр июня

Elden Ring стала третьей по кассовым сборам за июнь месяц: Soulslike от FromSoftware восстановил восемнадцать позиций, сумев подняться на подиум, занимаемый Fortnite, на первом месте, и EA Sports FC 24, на втором.

Fortnite EA Sports FC 24 Elden Ring Call of Duty: Modern Warfare 2, 3 e Warzone 2.0 Destiny 2 NBA 2K24 Valorant Diablo 4 Grand Theft Auto V Roblox

Существенный рост Elden Ring, очевидно, был обусловлен запуском расширения Shadow of the Erdtree, возродившим энтузиазм пользователей.

Destiny 2 также восстановила позиции, поднявшись с восьмого на пятое место, а за пределами топ-10 произошло несколько интересных вещей, например Final Fantasy 14 Online поднялась с тридцать третьего на семнадцатое место благодаря обновлению Dawntrail.

По-прежнему не попадая в топ-10, Metroid Prime: Remastered переместилась с шестьдесят пятой на тринадцатую позицию из-за ажиотажа, вызванного недавней презентацией Metroid Prime 4: Beyond.

Данные, собранные Newzoo, относятся к рынкам США, Великобритании, Германии, Франции, Испании и Италии.

Что касается рейтинга игр с наибольшим количеством активных пользователей, тут ситуация немного иная: лидируют Fortnite и Call of Duty.