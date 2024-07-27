Elden Ring занимает третье место в рейтинге самых кассовых игр июня

Elden Ring стала третьей по кассовым сборам за июнь месяц: Soulslike от FromSoftware восстановил восемнадцать позиций, сумев подняться на подиум, занимаемый Fortnite, на первом месте, и EA Sports FC 24, на втором.
- Fortnite
- EA Sports FC 24
- Elden Ring
- Call of Duty: Modern Warfare 2, 3 e Warzone 2.0
- Destiny 2
- NBA 2K24
- Valorant
- Diablo 4
- Grand Theft Auto V
- Roblox
Существенный рост Elden Ring, очевидно, был обусловлен запуском расширения Shadow of the Erdtree, возродившим энтузиазм пользователей.
Destiny 2 также восстановила позиции, поднявшись с восьмого на пятое место, а за пределами топ-10 произошло несколько интересных вещей, например Final Fantasy 14 Online поднялась с тридцать третьего на семнадцатое место благодаря обновлению Dawntrail.
По-прежнему не попадая в топ-10, Metroid Prime: Remastered переместилась с шестьдесят пятой на тринадцатую позицию из-за ажиотажа, вызванного недавней презентацией Metroid Prime 4: Beyond.
Данные, собранные Newzoo, относятся к рынкам США, Великобритании, Германии, Франции, Испании и Италии.
Что касается рейтинга игр с наибольшим количеством активных пользователей, тут ситуация немного иная: лидируют Fortnite и Call of Duty.
- Fortnite
- Call of Duty: Modern Warfare 2, Warzone 2.0
- Minecraft
- Roblox
- Grand Theft Auto V
- EA Sports FC 24
- XDefiant
- Rocket League
- Tom Clancy's Rainbow Six: Siege
- Destiny 2
Не удивительно! Игра отличная, такие раз в декаду выходят. Жаль слишком лёгкая местами.
Любопытно чем фромы дальше займутся? Вернутся к концепции DS или Sekiro 2 замутят. Скорее бы.