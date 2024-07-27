ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Elden Ring 25.02.2022
Экшен, Ролевая, Фэнтези, Открытый мир
8.7 5 320 оценок

Elden Ring занимает третье место в рейтинге самых кассовых игр июня

monk70
Новости

Elden Ring стала третьей по кассовым сборам за июнь месяц: Soulslike от FromSoftware восстановил восемнадцать позиций, сумев подняться на подиум, занимаемый Fortnite, на первом месте, и EA Sports FC 24, на втором.

  1. Fortnite
  2. EA Sports FC 24
  3. Elden Ring
  4. Call of Duty: Modern Warfare 2, 3 e Warzone 2.0
  5. Destiny 2
  6. NBA 2K24
  7. Valorant
  8. Diablo 4
  9. Grand Theft Auto V
  10. Roblox

Существенный рост Elden Ring, очевидно, был обусловлен запуском расширения Shadow of the Erdtree, возродившим энтузиазм пользователей.

Destiny 2 также восстановила позиции, поднявшись с восьмого на пятое место, а за пределами топ-10 произошло несколько интересных вещей, например Final Fantasy 14 Online поднялась с тридцать третьего на семнадцатое место благодаря обновлению Dawntrail.

По-прежнему не попадая в топ-10, Metroid Prime: Remastered переместилась с шестьдесят пятой на тринадцатую позицию из-за ажиотажа, вызванного недавней презентацией Metroid Prime 4: Beyond.

Данные, собранные Newzoo, относятся к рынкам США, Великобритании, Германии, Франции, Испании и Италии.

Что касается рейтинга игр с наибольшим количеством активных пользователей, тут ситуация немного иная: лидируют Fortnite и Call of Duty.

  1. Fortnite
  2. Call of Duty: Modern Warfare 2, Warzone 2.0
  3. Minecraft
  4. Roblox
  5. Grand Theft Auto V
  6. EA Sports FC 24
  7. XDefiant
  8. Rocket League
  9. Tom Clancy's Rainbow Six: Siege
  10. Destiny 2
1
1
Комментарии: 1
Ваш комментарий
Despot_Aspid

Не удивительно! Игра отличная, такие раз в декаду выходят. Жаль слишком лёгкая местами.

Любопытно чем фромы дальше займутся? Вернутся к концепции DS или Sekiro 2 замутят. Скорее бы.

-1