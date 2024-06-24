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Elden Ring 25.02.2022
Экшен, Ролевая, Фэнтези, Открытый мир
8.7 4 616 оценок

Энтузиаст показал, как выглядела бы Elden Ring, если бы её делала небольшая инди-студия

Gutsz
Новости

Хардкорная ролевая игра Elden Ring была выпущена ещё в 2022 году, став венцом творений знаменитой японской студии FromSoftware. Проект достиг многомиллионных продаж и собрал огромную базу преданных фанатов, чему во многом способствовали детально проработанный открытый мир, богатый внутриигровой лор и качественный визуальный ряд. Elden Ring стала такой, какой мы её знаем, благодаря работе большой студии с внушительным бюджетом и десятками опытных разработчиков. Но как бы выглядела игра, если бы её создавала независимая и небольшая команда авторов? Ответить на этот вопрос попытался пользователь под ником aFoxInDaBox.

Энтузиаст представил достаточно подробный взгляд на то, как могла бы выглядеть Elden Ring от инди-студии. Пользователь показал концепт игры, который сохраняет узнаваемый визуальный и геймплейный стиль проекта, но при этом отражает значительно меньший масштаб студии разработчиков.

По мнению автора ролика, Elden Ring от независимой команды была бы сделана в виде платформера с разнообразными локациями, а визуальный стиль был бы изменён в пользу атмосферного пиксель-арта. Несмотря на такие значительные изменения, даже в таком виде проект остаётся очень привлекательным для поклонников жанра.

18
12
Комментарии: 12
Ваш комментарий
IbruhmanI

выглядет лучше чем 99% "Ремейков" на анриле 5))

7
Wing42

Круто, стильно. Очень круто, очень стильно.

4
boo4aa

Стильнее только волк с яйцами из 90-х.
Зумеры открыли для себя 16bit

1
Wing42 boo4aa

Рад за них, продолжай в том же духе.

1
ZAUSA
Энтузиаст показал, как выглядела бы Elden Ring, если бы её делала небольшая инди-студия

Осталось инди-студии показать, как выглядела бы игра, если бы её делал энтузиаст. А потом сравнить...

3
HITMAN 5

если бы её делали на SEGA

3
Az_Az

Castlevania получилась )

Я бы погонял )

2
Anomander Reyk

Класс, особенно камень, ножницы, бумага с лапами этими проклятыми)))... Честно, я бы погонял). Наверняка бы в личном топе платформеров, после мёртвых клеток и бластемоса (или как там его)), заняла бы почётное 3 место)))

1
ololosh6

С джойреактора своровал, позорник.

Даже ссылку на Ютуб канал с видосом автора не оставил.

0
Feliskotta

По сути то же самое..

0
Alex40001

странно я ждал сто будет похоже на "смуту"

-2
Gera007

смуутка любимая игруличка, ляличка. мням мням мням(нет)

-1