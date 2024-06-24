Энтузиаст показал, как выглядела бы Elden Ring, если бы её делала небольшая инди-студия

Хардкорная ролевая игра Elden Ring была выпущена ещё в 2022 году, став венцом творений знаменитой японской студии FromSoftware. Проект достиг многомиллионных продаж и собрал огромную базу преданных фанатов, чему во многом способствовали детально проработанный открытый мир, богатый внутриигровой лор и качественный визуальный ряд. Elden Ring стала такой, какой мы её знаем, благодаря работе большой студии с внушительным бюджетом и десятками опытных разработчиков. Но как бы выглядела игра, если бы её создавала независимая и небольшая команда авторов? Ответить на этот вопрос попытался пользователь под ником aFoxInDaBox.
Энтузиаст представил достаточно подробный взгляд на то, как могла бы выглядеть Elden Ring от инди-студии. Пользователь показал концепт игры, который сохраняет узнаваемый визуальный и геймплейный стиль проекта, но при этом отражает значительно меньший масштаб студии разработчиков.
По мнению автора ролика, Elden Ring от независимой команды была бы сделана в виде платформера с разнообразными локациями, а визуальный стиль был бы изменён в пользу атмосферного пиксель-арта. Несмотря на такие значительные изменения, даже в таком виде проект остаётся очень привлекательным для поклонников жанра.
выглядет лучше чем 99% "Ремейков" на анриле 5))
Круто, стильно. Очень круто, очень стильно.
Стильнее только волк с яйцами из 90-х.
Зумеры открыли для себя 16bit
Рад за них, продолжай в том же духе.
Осталось инди-студии показать, как выглядела бы игра, если бы её делал энтузиаст. А потом сравнить...
если бы её делали на SEGA
Castlevania получилась )
Я бы погонял )
Класс, особенно камень, ножницы, бумага с лапами этими проклятыми)))... Честно, я бы погонял). Наверняка бы в личном топе платформеров, после мёртвых клеток и бластемоса (или как там его)), заняла бы почётное 3 место)))
С джойреактора своровал, позорник.
Даже ссылку на Ютуб канал с видосом автора не оставил.
По сути то же самое..
странно я ждал сто будет похоже на "смуту"
смуутка любимая игруличка, ляличка. мням мням мням(нет)