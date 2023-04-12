Энтузиаст воссоздал в открытом мире Elden Ring знаменитую локацию из Demon's Souls ©

Первую локацию из хардкорного ролевого экшена Demon's Souls теперь можно исследовать в открытом мире Elden Ring. Благодаря стараниям энтузиаста под ником Dropoff в последней игре студии FromSoftware появилась самая узнаваемая область из первой игры в серии Souls. Уже сейчас можно оценить масштаб работы пользователя, который добавил в Elden Ring Дворец Болетарии.

Знаменитый Дворец Болетарии был добавлен в Elden Ring с помощью специальной модификации, которая полностью воссоздает замок из Demon's Souls. Работа над модом еще продолжается, однако уже сейчас автор смог поворотить узнаваемые элементы области, включая тесные коридоры и ловушки.

К сожалению, на данный момент модификация с Дворцом из Demon's Souls недоступна для скачивания. Автору необходимо добавить еще большое количество текстур и улучшить детализацию некоторых элементов замка. Также он планирует включить свой мод в открытый мир Elden Ring, как совершенно новую область для исследования, поэтому на это потребуется время.