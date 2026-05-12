Энтузиаст запустил демейк Elden Ring на настоящей PlayStation 1

Моддер 2009aero показал рабочий демейк Elden Ring для оригинальной PlayStation 1 и опубликовал геймплей проекта. В отличие от обычных фанатских роликов с «PS1-стилистикой», здесь речь идет о полноценной версии игры, которая действительно запускается на реальном железе первой PlayStation.

Разработчик рассказал, что основой проекта неожиданно стал Minecraft. Ранее он уже переносил песочницу на PS1, поэтому успел разобраться с ограничениями консоли и особенностями ее архитектуры. Полученный опыт он решил использовать для нового эксперимента — адаптации Elden Ring под железо 1994 года.

С технической точки зрения демейк работает на базе движка Minecraft, но визуально проект стилизован под классические игры эпохи PSX. Несмотря на сильно упрощенные модели и низкополигональную графику, фанаты легко узнают знакомых врагов, локации и общий стиль оригинальной Elden Ring.

Учитывая характеристики первой PlayStation — процессор на 34 МГц, 2 МБ оперативной памяти и всего 1 МБ видеопамяти — запуск подобного проекта выглядит особенно впечатляюще. Современная Elden Ring рассчитана на оборудование, которое мощнее PS1 в тысячи раз.

Самое интересное — проект работает не через эмулятор. Моддер подтвердил, что демейк удалось запустить непосредственно на оригинальной консоли Sony.

При этом исходный код проекта автор публиковать не стал.