Энтузиаст запустил демейк Elden Ring на настоящей PlayStation 1

Моддер 2009aero показал рабочий демейк Elden Ring для оригинальной PlayStation 1 и опубликовал геймплей проекта. В отличие от обычных фанатских роликов с «PS1-стилистикой», здесь речь идет о полноценной версии игры, которая действительно запускается на реальном железе первой PlayStation.
Разработчик рассказал, что основой проекта неожиданно стал Minecraft. Ранее он уже переносил песочницу на PS1, поэтому успел разобраться с ограничениями консоли и особенностями ее архитектуры. Полученный опыт он решил использовать для нового эксперимента — адаптации Elden Ring под железо 1994 года.
С технической точки зрения демейк работает на базе движка Minecraft, но визуально проект стилизован под классические игры эпохи PSX. Несмотря на сильно упрощенные модели и низкополигональную графику, фанаты легко узнают знакомых врагов, локации и общий стиль оригинальной Elden Ring.
Учитывая характеристики первой PlayStation — процессор на 34 МГц, 2 МБ оперативной памяти и всего 1 МБ видеопамяти — запуск подобного проекта выглядит особенно впечатляюще. Современная Elden Ring рассчитана на оборудование, которое мощнее PS1 в тысячи раз.
Самое интересное — проект работает не через эмулятор. Моддер подтвердил, что демейк удалось запустить непосредственно на оригинальной консоли Sony.
При этом исходный код проекта автор публиковать не стал.
Ждем когда на спектруме запустят))
Может хоть тут получится убить Малению и Мога без фантомов и духов;))
Они вышли на новый уровень