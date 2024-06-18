Эпическое приключение! Критики вынесли свой вердикт Elden Ring: Shadow of the Erdtree

До выхода крупного сюжетного дополнения Shadow of the Erdtree для Elden Ring осталось всего несколько дней и сегодня истекло эмбарго на публикации обзоров. Как вы могли догадаться, Shadow of the Erdtree получает восторженные отзывы от представителей прессы и блогеров.
На момент написания статьи средняя оценка Elden Ring: Shadow of the Erdtree составляет 95 баллов на Metacritic и 94 балла на OpenCritic. В общем, у FfromSoftwarre получилось шикарное дополнение для отличной игры, которое с легкостью займет вас на десятки часов.
Релиз Elden Ring: Shadow of the Erdtree состоится на ПК и консолях уже 21 июня.
Если почитать рецензии, то можно увидеть следующее:
Мастерски разработанное расширение к одной из лучших экшен-РПГ последнего десятилетия, которое не только дополняет базовую игру, но и еще больше расширяет ее тематический и системный охват.
Это продолжение того, что сделало Кольцо Элдена фантастическим с самого начала. Эпическое приключение!
Elden Ring: Shadow Of The Erdtree - это гораздо большее расширение, чем я мог себе представить, а мои ожидания и так были несколько завышены. Хотя у меня есть личные претензии к тому, что я считаю упущенными шансами, это не мешает ему быть впечатляющим в целом. Это расширение как будто полностью завершает Elden Ring, игру, которая уже ощущалась как целый проект, причем так, что я даже не подозревал, что ее нужно завершить. Я больше не могу представить себе Elden Ring без Shadow Of The Erdtree, как будто Realm Of Shadow существовало все это время.
Elden Ring Shadow of the Erdtree стоила того, чтобы ее ждать, и даже больше. Я уже говорил, что это самое амбициозное DLC от FromSoftware, и это не гипербола. Если вам понравилось Elden Ring, вам понравится все в этом DLC. Наслаждайтесь им, ведь Хидетака Миядзаки заявил, что после этого дополнения больше не будет.
затрахали, давайте уже 21-ое число) харош нагнетать сферу))
Мля, как бы ещё под спойлеры не попасть... Осталось то чуть...
хм, просто не листать и не смотреть никакую информацию об игре.. игры сони то выходят спустя годы на пк, каждый раз для меня как чистый лист
ага, ждем всем селом)
так релиз 20
Не 20-ого, а 21 первого числа.
Для консолей 21 числа в 00:00, для ПК 21 числа в 01:00 (на час позже) Это время по МСК.
Предзаказ сделал, теперь в попыхах иду бить Мога, т.к проходил ориг на хбоксе, а в стиме с самого начала пришлось перса создавать, вот только годрика завалил, наверное к релизу не успею без абузов ((
Ждём. Это шедевр. На PlayStation 21 числа в 00:00 по МСК
Ждём-ждём, заодно заценим изменения баланса сопутствующие, пройду всё полностью заново с выходом допки.
Спустя 2 года, перепрошёл игру, дважды, какое же "масляное" блаженство.
Наверное, это одна из немногих игр, за выходящий контент которой, можно не переживать от слова совсем.
Все кто будет на страте проходить длс, желаю получить удовольствия по максимальной шкале.
У Мастера все допы эпичные. Больше всего кайфовал на файте с Фриде/батьком.
Как же это эпично! Осталось только дождаться.
никто и не сомневался по другому и не могло быть
ну всё соплей радости набрызгали тонны , во пердачи гореть то будут ... кайф я 450 лвл ;))
Не интересно будет играть с таким уровнем (когда выносишь врагов и боссов с пары ударов)
Идеальный уровень это от 110 до 140, но не выше.
Интересно, можно как то на лицуху пиратское доп накатить?
Есть длс анлокер, но не факт, что сработает с новинками.
Презираю пиратов и всех кто пользуется тем что эти выродки делают. Если мало или нет денег иди подработай, но купи лицензионную игру, поддержи разработчиков и не будь @@@@@
Не надо так категорично, есть хорошие игры, их в обязательном порядке купить, а есть старфилд и гемпасс, ну и прочий юбисофт и Пиратка.
Скажи это бюджетникам ,семейным ,людям живущих в селах и людям с ограниченными возможностями ,которые наскребли денег ,чтобы собрать или купить целиком комп на барахолке по дешевке ,который будет тянуть ее на минималках - может для них это единственная возможность порадоваться ,отдохнуть ,отойти от рутины ,а разрабы твои не обеднеют ,если ее спиратят 100 000 ,а купит 10 000 000
Славься пират ,славься торрент - а ты буржуй иди куда подальше
Короч, Все отлично, такая возможность есть! Так что жду торрент. А может вообще париться не буду сразу качну Фулверсию с трекера, да и все. Посмотрим...
Надеюсь Папич оценит. Я уже соскучился по фарму рунических дуг на крысах и нытья про гравитацию и ))
Спс,кринжанул брррр.
Нет чтобы смотреть действительно атмосферные, на 100% подробные и хардкорные прохождения на YouTube, без наигранных реакций, без криков, без визгов, без кривой морды в вэб.камере и тупых комментариев, смотрят этих 🤮 , ну и клоуны))
Кто-то это такой ваш папич? какой-то новый ебо-бо который только и может орать как невменяемый ? Странно , что соседи дурку не вызвали ибо там явно проблемы с головой...
Солидарен! В самую точку. И поэтому я удивляюсь как его смотрит такое количество народа, у них походу тоже с головой непорядок) поколение пэпси...
Новый? Тебе только только интернет в пещеру провели что ли?