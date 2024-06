Эпическое приключение! Критики вынесли свой вердикт Elden Ring: Shadow of the Erdtree

До выхода крупного сюжетного дополнения Shadow of the Erdtree для Elden Ring осталось всего несколько дней и сегодня истекло эмбарго на публикации обзоров. Как вы могли догадаться, Shadow of the Erdtree получает восторженные отзывы от представителей прессы и блогеров.

На момент написания статьи средняя оценка Elden Ring: Shadow of the Erdtree составляет 95 баллов на Metacritic и 94 балла на OpenCritic. В общем, у FfromSoftwarre получилось шикарное дополнение для отличной игры, которое с легкостью займет вас на десятки часов.

Релиз Elden Ring: Shadow of the Erdtree состоится на ПК и консолях уже 21 июня.

Если почитать рецензии, то можно увидеть следующее:

