"Эпос Междуземья": полную историю Elden Ring и его персонажей теперь можно узнать из книги от фаната на 400 страниц

Известный контент-мейкер VaatiVidya, чье имя знакомо практически каждому фанату игр FromSoftware, анонсировал амбициозный печатный проект. Ютубер, собравший более 3 миллионов подписчиков благодаря детальному разбору сюжетов Souls-игр, представил книгу под названием Lore Bound. Это объемная энциклопедия, призванная упорядочить и объяснить запутанную историю вселенной Elden Ring.

По словам автора, Lore Bound станет «физическим воплощением» его YouTube-канала. Книга объединит в один том все знания, накопленные за время изучения оригинальной игры, дополнения Shadow of the Erdtree, а также мультиплерного проекта Nightreign.

Издание не будет простым пересказом старых роликов. VaatiVidya пообещал полностью переработать и обновить сценарии своих видео, чтобы текст воспринимался органично. Кроме того, для книги заказаны новые уникальные иллюстрации. Энциклопедия охватит описание всех персонажей, локаций и ключевых событий Междуземья, разъясняя самые неочевидные аспекты повествования Хидетаки Миядзаки.

Выпуском занимается издательство Tune & Fairweather. Для фанатов предусмотрено несколько вариантов издания:

Мягкая обложка — $42.

Делюкс-издание — $95.

Полный коллекционный набор — $144.

Для тех, кто сомневается в качестве материала, автор предоставил бесплатную цифровую версию одной из глав для ознакомления.

Несмотря на то, что предзаказы уже открыты, ожидать скорого появления книги на полках не стоит. Согласно информации на сайте, релиз Lore Bound запланирован ориентировочно на третий квартал 2026 года.