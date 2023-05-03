Фанат Elden Ring сделал детализированные шахматные фигуры в виде боссов и персонажей игры ©

Сообщество игроков Elden Ring, наследуя традицию из прошлых проектов студии FromSoftware, выделяется на фоне остальных невероятной изобретательностью. Только они могут выдумывать самые абсурдные способы прохождения хардкорной ролевой игры и создавать уникальный контент. На этот раз выделился пользователь под ником GreenyRepublic, который оказался талантливым 3D-художником. Ему удалось смоделировать и роспечать шахматные фигуры разных персонажей и боссов из Elden Ring.

Набор шахмат по мотивам Elden Ring получился действительно впечатляющий. Энтузиаст создал полный комплект для игры, который состоит из 32 детализированных фигур. Каждая из них была смоделирована вручную, а затем распечатана на 3D-принтере с дальнейшей покраской. Свои шахматные фигурки получили Королева Марика, Годфри и Радагон. Для пешки был использован причудливая внешность Александра, Железного кулака.

Фанатский набор шахмат получил восторженные отзывы от пользователей, поэтому автор разрешил скачивать модели фигурок для печати. Правда за это придется заплатить 14 евро.