Фанат Elden Ring впервые прошел игру на НГ+1000 без получения урона

Сообщество поклонников игр FromSoftware давно известно своим творческим подходом к прохождению и стремлением к рекордам. Однако достижение стримера Skumnut в Elden Ring поражает даже самых закалённых ветеранов. Игроку удалось пройти игру на весьма сложную и большую игры с открытым миром на НГ+1000, при этом он не пропустил ни одного удара.
Для тех, кто не знаком с механикой игры, поясним: с каждым новым прохождением в режиме "Новая игра+" враги становятся сильнее, однако на уровне сложности НГ+7 FromSoftware устанавливает предел. Skumnut снял это ограничение, что сделало каждого босса настоящей машиной для уничтожения с более чем 500 тысячами очков здоровья и невероятными сопротивлениями к различным недугам и эффектам. В некоторых случаях боссы фактически становились невосприимчивыми к определенным типам урона.
Этот подвиг, потребовавший 115 попыток за три недели, включал использование уникальных навыков, таких как Black Flame Tornado, способного наносить процентный урон от здоровья врагов. Однако даже с таким инструментом сложность вызова была запредельной.
Это первая победа в мире, и, вероятно, последняя.
— заявил Skumnut, подчеркнув, насколько трудоемкой была эта задача.
Завершающий забег был идеально исполнен, но путь к нему оказался не менее впечатляющим.
Такое достижение, особенно спустя почти три года после релиза Elden Ring, показывает, что границы сложности в играх FromSoftware продолжают расширяться благодаря усилиям преданных фанатов. И хотя Skumnut назвал себя "безумцем Elden Ring", для сообщества он стал новым примером для подражения.
откуда у людей столько свободного времени)
Может какой-нибудь инвалид на пособии
тоже так подумал
Это же тебе не Россия где людям приходится за пачку Доширак идти на завод. С выходом на пенсию идти работать охранником. На западе правительство обеспечивает граждан всем необходимым. Так что логично что есть свободное время на все.
Сколько времени ты жил на Западе?
Зачем ему? Великий и Прекрасный Запад это разновидность веры.
пофиг на этих задротов
я даже от самих этих игр вроде Dark Souls держусь подальше) время дорого
Вот же ктото в Боевых Жаб в свое время не наигрался на 8/16 битках!
Молодец, не зря потратил время (нет).
Слабак, истинные задроты проходят игру рукопашником 1 уровня с голым задом на бананах с закрытыми глазами.
На бананах без рук
ВОТ ЭТО ФАНТИК!!!
мне кажется подобные новости из разряда "поссал против ветра и ни одна капля на меня не попала"....
Там после нг7+ ничего не добавляется. Он просто проходил раз за разом одно и тоже бнз изменений
А теперь еще раз новость прочитай и удали постыдный коммент)