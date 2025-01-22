Фанат Elden Ring впервые прошел игру на НГ+1000 без получения урона

Сообщество поклонников игр FromSoftware давно известно своим творческим подходом к прохождению и стремлением к рекордам. Однако достижение стримера Skumnut в Elden Ring поражает даже самых закалённых ветеранов. Игроку удалось пройти игру на весьма сложную и большую игры с открытым миром на НГ+1000, при этом он не пропустил ни одного удара.

Для тех, кто не знаком с механикой игры, поясним: с каждым новым прохождением в режиме "Новая игра+" враги становятся сильнее, однако на уровне сложности НГ+7 FromSoftware устанавливает предел. Skumnut снял это ограничение, что сделало каждого босса настоящей машиной для уничтожения с более чем 500 тысячами очков здоровья и невероятными сопротивлениями к различным недугам и эффектам. В некоторых случаях боссы фактически становились невосприимчивыми к определенным типам урона.

Этот подвиг, потребовавший 115 попыток за три недели, включал использование уникальных навыков, таких как Black Flame Tornado, способного наносить процентный урон от здоровья врагов. Однако даже с таким инструментом сложность вызова была запредельной.

Это первая победа в мире, и, вероятно, последняя.

— заявил Skumnut, подчеркнув, насколько трудоемкой была эта задача.

Завершающий забег был идеально исполнен, но путь к нему оказался не менее впечатляющим.

Такое достижение, особенно спустя почти три года после релиза Elden Ring, показывает, что границы сложности в играх FromSoftware продолжают расширяться благодаря усилиям преданных фанатов. И хотя Skumnut назвал себя "безумцем Elden Ring", для сообщества он стал новым примером для подражения.