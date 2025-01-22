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Elden Ring 25.02.2022
Экшен, Ролевая, Фэнтези, Открытый мир
8.8 6 313 оценок

Фанат Elden Ring впервые прошел игру на НГ+1000 без получения урона

Gutsz
Новости

Сообщество поклонников игр FromSoftware давно известно своим творческим подходом к прохождению и стремлением к рекордам. Однако достижение стримера Skumnut в Elden Ring поражает даже самых закалённых ветеранов. Игроку удалось пройти игру на весьма сложную и большую игры с открытым миром на НГ+1000, при этом он не пропустил ни одного удара.

Для тех, кто не знаком с механикой игры, поясним: с каждым новым прохождением в режиме "Новая игра+" враги становятся сильнее, однако на уровне сложности НГ+7 FromSoftware устанавливает предел. Skumnut снял это ограничение, что сделало каждого босса настоящей машиной для уничтожения с более чем 500 тысячами очков здоровья и невероятными сопротивлениями к различным недугам и эффектам. В некоторых случаях боссы фактически становились невосприимчивыми к определенным типам урона.

Этот подвиг, потребовавший 115 попыток за три недели, включал использование уникальных навыков, таких как Black Flame Tornado, способного наносить процентный урон от здоровья врагов. Однако даже с таким инструментом сложность вызова была запредельной.

Это первая победа в мире, и, вероятно, последняя.

— заявил Skumnut, подчеркнув, насколько трудоемкой была эта задача.

Завершающий забег был идеально исполнен, но путь к нему оказался не менее впечатляющим.

Такое достижение, особенно спустя почти три года после релиза Elden Ring, показывает, что границы сложности в играх FromSoftware продолжают расширяться благодаря усилиям преданных фанатов. И хотя Skumnut назвал себя "безумцем Elden Ring", для сообщества он стал новым примером для подражения.

-4
26
Комментарии: 26
Ваш комментарий
Snake Snaake Snaaaaaake

откуда у людей столько свободного времени)

1
prorock

Может какой-нибудь инвалид на пособии

0
Snake Snaake Snaaaaaake prorock

тоже так подумал

0
User_200

Это же тебе не Россия где людям приходится за пачку Доширак идти на завод. С выходом на пенсию идти работать охранником. На западе правительство обеспечивает граждан всем необходимым. Так что логично что есть свободное время на все.

-3
Tiger Goose User_200

Сколько времени ты жил на Западе?

3
0ncnjqybr Tiger Goose

Зачем ему? Великий и Прекрасный Запад это разновидность веры.

1
XCBKCAMINGX

пофиг на этих задротов

1
AlexFoRestor

я даже от самих этих игр вроде Dark Souls держусь подальше) время дорого

0
yariko ookami

Вот же ктото в Боевых Жаб в свое время не наигрался на 8/16 битках!

0
ZAUSA

Молодец, не зря потратил время (нет).

0
0ncnjqybr

Слабак, истинные задроты проходят игру рукопашником 1 уровня с голым задом на бананах с закрытыми глазами.

0
-zotik-

На бананах без рук

0
AchingGarrison

ВОТ ЭТО ФАНТИК!!!

0
Саша Борцов

мне кажется подобные новости из разряда "поссал против ветра и ни одна капля на меня не попала"....

0
-zotik-

Там после нг7+ ничего не добавляется. Он просто проходил раз за разом одно и тоже бнз изменений

-1
Raf9111

А теперь еще раз новость прочитай и удали постыдный коммент)

0
in the void
-1