Фанатское аниме по Elden Ring получило новый трейлер

Команда энтузиастов Steins Alter Production представила новый трейлер своего фанатского аниме по вселенной Elden Ring. В ролике можно увидеть эпичные сражения Мога, Малении и Микеллы, которые оживают благодаря стараниям художников.

Создатели объявили новое окно выхода аниме — лето 2025 года. Ранее релиз планировался на 2024 год, но перенос был необходим для повышения качества проекта. Несмотря на трудности, команда убеждена, что дополнительное время позволит сделать аниме по-настоящему выдающимся.

Между тем сегодня, 19 ноября появились слухи о переговорах Sony с Kadokawa Corporation — владельцем FromSoftware, студии-разработчика Elden Ring.