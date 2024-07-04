Фанаты уже работают над экранизацией Elden Ring в виде аниме

Руководитель студии FromSoftware и главный геймдизайнер Elden Ring Хидэтака Миядзаки недавно открыло прокомментировал идею экранизации игры. По его словам, команда разработчиков не против представить свой проект в совершенно другом формате, однако для этого им нужна помощь кинокомпаний. Даже если идея экранизации будет официально одобрена, на её создание уйдёт много времени. Однако нетерпеливые фанаты уже готовы выпустить свою адаптацию Elden Ring в виде аниме.
Автором идеи выступил блогер SteinsAlter, который собрал небольшую команду для создания экранизации Elden Ring. Производство аниме по мотивам хардкорной ролевой игры началось задолго до релиза дополнения Shadow of the Erdtree и комментариев Миядзаки. Как отмечают энтузиасты, они уже находятся на финальной стадии и будут готовы выпустить проект в открытый доступ совсем скоро.
Ознакомиться с некоторыми кадрами из аниме по Elden Ring можно выше. Полноценный трейлер обещают выпустить уже через несколько дней — 7 июля. В этот же день будут раскрыты полные подробности экранизации и её масштабы. Аниме будет представлено в виде небольшой короткометражки, чтобы показать потенциал такого проекта.
Допустим. :))) Нарисовано даже неплохо.