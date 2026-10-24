Фильм Elden Ring от A24 станет самым дорогим проектом студии с бюджетом $200 млн

По данным Wall Street Journal, производство фильма по мотивам Elden Ring обойдётся A24 примерно в $200 млн. Это значительно больше, чем у предыдущих самых дорогих проектов студии: «Марти Суприм» (~$70 млн) и «Гражданская война» (~$50 млн). Информация появилась на фоне того, что A24 стала крупным игроком киноиндустрии, и многие студии пытаются копировать её формулу.

Elden Ring вышла в феврале 2022 года. Мир игры создан при участии Джорджа Р. Р. Мартина, а общий тираж превысил 36 млн копий на Steam, PlayStation и Xbox. Игра известна своим сложным геймплеем и высокими оценками критиков.

Сценарий и режиссуру фильма возьмёт на себя Алекс Гарланд («Гражданская война»). В актёрский состав вошли Кит Коннор, Том Берк, Роуз Лю и Ник Офферман, а также другие актёры. Съёмки, по данным The Hollywood Reporter, займут около 100 дней. Премьера запланирована на 3 марта 2028 года.

Ранее появлялись утечки со съёмочной площадки, но официальных кадров или трейлеров пока не публиковалось. Учитывая масштаб бюджета и статус A24, проект обещает стать одним из самых заметных событий в адаптациях видеоигр.