Elden Ring 25.02.2022
Экшен, Адвенчура, Ролевая, Фэнтези, Открытый мир
Фильм по Elden Ring выйдет в начале марта 2028 года

butcher69 butcher69

Экранизация Elden Ring официально получила дату выхода — премьера состоится 3 марта 2028 года. Проект создаётся для большого экрана с поддержкой IMAX, а производство уже стартовало в Шотландии.

Фильм снимает Алекс Гарленд, известный по «Падению империи» и «Программистам». Ранее он признавался в любви к игре FromSoftware и дополнению Shadow of the Erdtree. В актёрский состав вошли Кит Коннор, Кейли Спейни и Ник Офферман.

Детали сюжета пока держатся в секрете, но участие A24 намекает на мрачную и атмосферную адаптацию культового мира.

