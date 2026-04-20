Фильм по Elden Ring выйдет в начале марта 2028 года

Экранизация Elden Ring официально получила дату выхода — премьера состоится 3 марта 2028 года. Проект создаётся для большого экрана с поддержкой IMAX, а производство уже стартовало в Шотландии.

Фильм снимает Алекс Гарленд, известный по «Падению империи» и «Программистам». Ранее он признавался в любви к игре FromSoftware и дополнению Shadow of the Erdtree. В актёрский состав вошли Кит Коннор, Кейли Спейни и Ник Офферман.

Детали сюжета пока держатся в секрете, но участие A24 намекает на мрачную и атмосферную адаптацию культового мира.