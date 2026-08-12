FromSoftware представила сюжетный трейлер Elden Ring: Tarnished Edition для Nintendo Switch 2

Компании FromSoftware и Bandai Namco America опубликовали новый сюжетный трейлер Elden Ring: Tarnished Edition — долгожданного переиздания знаменитой ролевой игры для консоли Nintendo Switch 2. Официальный релиз масштабной RPG на новой платформе запланирован на конец лета — 28 августа.

Свежий ролик знакомит зрителей с суровым миром Междуземья, который погряз в хаосе и разрушении, но всё ещё направляет героев своей благодатью. Главная задача Погасших — пройти сквозь череду смертельных опасностей, занять Первозданный Трона и завоевать титул Повелителя.

Технически проект окажется весьма весомым для портативной консоли: файлы игры займут порядка 41 ГБ свободного места. Помимо базовой кампании, в комплект Tarnished Edition сразу же включено масштабное сюжетное расширение Shadow of the Erdtree, приносящее в игру новую историю и неизведанные земли.

Главной особенностью этого переиздания станет эксклюзивный контент, созданный специально для новой версии. Игроки получат два уникальных стартовых класса, новые комплекты защитных доспехов и уникальные косметические предметы. В частности, в игру добавят расширенные функции для изменения внешнего вида призрачного коня Потока, который помогает исследовать мир.