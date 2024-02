FromSoftware расскажет историю о двух игроках Elden Ring, ставших друзьями благодаря игре

Компания FromSoftware сообщила о скором выходе книги по мотивам Elden Ring, но не совсем об игре и ее персонажах, а об истории двух игроков. Как сообщает Siliconera, корпорация Kadokawa выпустит в Японии роман See You At That Grace After Work, рассказывающий историю двух коллег, которые познакомились, играя в Elden Ring. Название романа отсылает к локации Sites of Grace, расположенной в мире Elden Ring - The Lands Between.

В центре повествования - два сотрудника одной компании, которые знакомятся друг с другом во время игры в soulslike. Одному из них нравится играть в одиночестве, но в конце концов к нему обращается старший коллега, также являющийся фанатом, после чего они начинают больше общаться на почве любви к игре.

Роман выйдет 29 марта 2024 года только на японском языке. На данный момент нет никаких подтверждений того, что она появится в других регионах - даже в виде электронной версии. Автором выступает Кейити Хиками, ранее также писавший о Monster Hunter.

Помимо книги, игроки Elden Ring с нетерпением ждут выхода дополнения Shadow of the Erdtree, которое на прошлой неделе получило первый полноценный трейлер и продемонстрировало некоторые новые возможности, которые ожидают макулатов, и боссов, которых они встретят на своем пути. FromSoftware также заявила, что событие в дополнении будет происходить одновременно с событиями, показанными в основной игре, а сюжет будет развиваться параллельно и покажет персонажей, которые не были представлены в основной кампании.

Elden Ring: Shadow of the Erdtree поступит в продажу с 21 июня 2024 года на PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series и PC.