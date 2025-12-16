FromSoftware устранила уязвимость безопасности в Elden Ring и Armored Core 6

FromSoftware выпустила обновления для Elden Ring и Armored Core 6 Fires of Rubicon, устраняющие уязвимость безопасности, связанную с Unity, после того, как эта проблема была выявлена ​​ранее в октябре. Обновления были выпущены 16 декабря 2025 года, подробности были опубликованы в официальных примечаниях к релизу на Steam для каждой игры.

Согласно примечаниям к релизу, обновления нацелены на уязвимость безопасности, о которой Unity Technologies объявила 3 ​​октября 2025 года. Затронутые компоненты включают в себя некоторые бонусы за предварительный заказ, а также графические материалы и саундтреки, связанные с обеими играми. FromSoftware подчеркнула, что основной контент игры не затронут ни уязвимостью, ни обновлением, что может успокоить игроков, обеспокоенных целостностью игрового процесса.

Устранённая в этих обновлениях проблема безопасности связана с уязвимостью Unity, обнаруженной в октябре 2025 года и отслеживаемой как CVE 2025 59489. Эксплойт затрагивает приложения на базе Unity, созданные с использованием версий 2017.1 и выше на различных платформах, включая Windows, macOS, Android и Linux. Он связан с ошибкой в ​​логике загрузки файлов, которая может позволить локальному злоумышленнику выполнить произвольный код или получить доступ к конфиденциальным данным путём внедрения вредоносной нативной библиотеки с использованием специально созданных команд запуска.