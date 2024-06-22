FromSoftware заявила, что не будет упрощать свои игры ради массового потребителя

Немногие студии могут соперничать с FromSoftware по уровню качества. Команда стала синонимом этого слова, но разработчик также известен тем, что создает жестокие и наказывающие игры.

Elden Ring - пожалуй, самый успешный и масштабный релиз на сегодняшний день. Команда также выпустила Shadow of the Erdtree - расширение, которое стало не менее успешным и претендует на звание лучшего DLC для игр в истории.

Обсуждая этот успех и тему массовой привлекательности, FromSoftware заявила, что будет продолжать придерживаться сложного геймплея. Команда не хочет снижать планку сложности в угоду широкой аудитории.

FromSoftware стала первопроходцем в поджанре Souls, который славится своей карательной природой. Игрокам приходится бороться за достижение целей и тщательно анализировать ходы противника, чтобы заслужить победу.

Однако это также привело к росту спроса на большую доступность. Все признают сильные стороны этих игр, но многих отпугивают сложности, с которыми приходится сталкиваться.

В интервью The Guardian режиссер Хидетака Миядзаки высказался на эту тему. Он признал, что существует потребность в снижении сложности таких игр, как Elden Ring, но при этом уточнил, что этого не произойдет.

Если бы мы действительно хотели, чтобы в игру играл весь мир, мы могли бы просто снижать сложность все больше и больше.

Его заявление подтверждает, что массовая популярность - это не то, чего добивается FromSoftware. Более того, ранее команда говорила, что была удивлена успехом Elden Ring, потому что не изменила свой подход к разработке.