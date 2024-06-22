FromSoftware заявила, что не будет упрощать свои игры ради массового потребителя

Немногие студии могут соперничать с FromSoftware по уровню качества. Команда стала синонимом этого слова, но разработчик также известен тем, что создает жестокие и наказывающие игры.
Elden Ring - пожалуй, самый успешный и масштабный релиз на сегодняшний день. Команда также выпустила Shadow of the Erdtree - расширение, которое стало не менее успешным и претендует на звание лучшего DLC для игр в истории.
Обсуждая этот успех и тему массовой привлекательности, FromSoftware заявила, что будет продолжать придерживаться сложного геймплея. Команда не хочет снижать планку сложности в угоду широкой аудитории.
FromSoftware стала первопроходцем в поджанре Souls, который славится своей карательной природой. Игрокам приходится бороться за достижение целей и тщательно анализировать ходы противника, чтобы заслужить победу.
Однако это также привело к росту спроса на большую доступность. Все признают сильные стороны этих игр, но многих отпугивают сложности, с которыми приходится сталкиваться.
В интервью The Guardian режиссер Хидетака Миядзаки высказался на эту тему. Он признал, что существует потребность в снижении сложности таких игр, как Elden Ring, но при этом уточнил, что этого не произойдет.
Если бы мы действительно хотели, чтобы в игру играл весь мир, мы могли бы просто снижать сложность все больше и больше.
Его заявление подтверждает, что массовая популярность - это не то, чего добивается FromSoftware. Более того, ранее команда говорила, что была удивлена успехом Elden Ring, потому что не изменила свой подход к разработке.
Смешно, учитывая, что в их игры как раз таки массовый потребитель и играет.
Они это и так успешно делают с каждой их новой игрой.
Массовый потребитель прячется в кустах Сони.
Массовый потребитель играет в Майн, КОД и ГТА)
Сложность не проблема - ведь на пг всегда можно скачать трейнеры)
тв чем интересность соулсов я хз,как дурак несколько часов перекатываешься в надежде замочить босса, а в итоге в очередной раз сосешь,это не игры,это тупо симулятор перекатов, с деревянной боевкой,просто эти люди сделали так что высокая сложность это фишка игры и все,по сути игра пустая ,мертвый открытый мир,сюжет помойка,боевка тоже примитивная, сколько раз пробовал играть в разные соулс игры,и все они унылые,вся суть сводится к перекатыванию заучивая приемы врага и все.
Если боевка примитивная то почему же ты сосешь?
Вся суть в твоей криворукости и плоскости ума, чувак…
P.S. Твое мнение действительно *важно* для всех…
Согласен, что боевка у фромов простовата на фоне канонов жанра Blade оf Darkness и Ninja Gaiden, но достаточно сложная, чтобы быть интересной. Плюс отличный визуальный и арт дизайн, и кроме того, Elden Ring - единственный слешер в открытом мире.
што? это разные вообще жанры, "стрельба в Элден ринг точно хуже, чем в кал оф дути", ну и шлак, конечно, получается
Открою тебе секрет, но в этом и есть самый смак. Отдельно надо отметить, что боссов таких обычно 3-4 на игру, да и те необязательные или спрятаны в длс, остальные же убиваются с 3-5 попыток максимум. Ну когда у тебя кисти не представляют собой 2 отростка.)
Но именно такие боссы доставляют больше всего, по элементарной причине: в процессе боя с ними, ты будешь испытывать больше всего эмоций. Сначала ты мало понимаешь что происходит, быстро мрёшь и кажется его вообще не победить. Через 2-3 попытки ты с ним немного осваиваешься и начинаешь получать удовольствие от процесса, в мозг начинают происходить выбросы эндорфина и дофамина, когда у тебя начинает что-то получаться, ты начинаешь чувствовать, что хоть ты всё ещё не можешь его убить, но уже можешь дать какой никакой отпор и тут подоспевает серотонин, ты стал лучше и это приносит удовольствие.
Ещё через время, к тебе приходит осознание что ты уже способен его убить, может быть не прямо сейчас, а может и прямо. С каждым шагом ты всё ближе и ближе к цели, ты уже искусно доджишь почти все его атаки, успеваешь вклинивать свои атаки прям по среди его длинных серий, которые раньше тебя ваншотали и при этом продолжать доджить; уже сам не замечаешь, как всё чаще и чаще сам начинаешь оказывать на него прессинг. От того, насколько ты хорош, вышеперечисленные эндорфин, дофамин и серотонин зашкаливают - ты контролируешь этот бой, всё это поливается сумасшедшими дозами адреналина, особенно на последних стадиях, когда у него менее трети хп и у тебя мало что осталось и ты вот-вот его убъёшь.. или ошибёшься и опять отлетишь. Нет никакой "надежды замочить босса", ты просто получаешь удовольствие от процесса. Ну а когда это происходит, тут я слов увы не подберу какие ощущения испытываются, это надо прочувствовать самому. Это как пытаться словами описать оргазм человеку, который никогда его не испытывал, даже с самим собой.
Это всё не понять умом, это чистые ощущения и эмоции. Как-то так.))
Упрощать и не нужно....зачем усложнять? в основной игре спокойно отправил спать Радана,зашёл в DLC первая пещера слева, какой то рыцарь чухан... меня просто ваншотнул и всё... хз где теперь набрать столько уровней чтобы как то выровнять ситуацию,плюс бегай ищи какие то осколки для усиления. Всё красиво,но со сложностью переборщили явно...
Плюсую, получил все ачивки в основной игре и тот же самый рыцарь в пещере слева дал прикурить мне)
Ну хз, Елдан как раз для массового потребления. Лично я терпеть не могу Дарк соулсы и ни один раз пытался в них играть, но увы - я не мазохист. Игры существуют для отдыха, а не для того, чтобы тебя часами сношал бос или обычные мобы.
А вот Элдан - даже для меня лёгкий и всё из-за открытого мира.
Да и в раз 100 интереснее (последнее чисто моё мнение)
Что, настолько всё плохо в личной жизни, что единственная радость в жизни - это повторять за другими, чтобы о твоём жалком существование хоть кто-то узнал? Сочувствую.
Ну хз, Елдан как раз для массового потребления. Лично я терпеть не могу Дарк соулсы и ни один раз пытался в них играть, но увы - я не мазохист.
Ну хз, Елдан как раз для массового потребления. Лично я терпеть не могу Дарк соулсы и ни один раз пытался в них играть, но увы - я не мазохист.
Dark Souls 3 - хороший. Первый, и особенно второй да, сыроваты. Bloodborne тоже хорош.
Чисто на любителей. Кто бы что не говорил, но факт в том, что елдан в раз 10 популярнее любого Дарк соулса.
Значит народ и дальше будет проходить эти игры без одежды стоя одной ногой на пианино, а другой в ванной, руки заняты вытиранием головы и феном.
Там только Секиро сложный, остальные соулсы это обычные рпг где прокачался = прошел. О чем он вообще?
Уважаемый, вам прямиком в Demon Soul's. Вот там действительно сложно. Один костер на уровень. Сдох, начинай с самого начала. // Петр Петров
Проходил я Демонов и мне есть что сказать. Это не сложно, это душно и в этом очень тонкая разница. В ДС боссы простые, все валятся с 2-3 траев. Ну да, если помер, тратишь вагон времени ещё на одну попытку чтобы до него дойти. У Деда в Секиро или молодого Филина костёр прям под боком, но при этом тратишь времени ты на них гораздо больше и всё это время проводишь исключительно с ними в бою, а не на повторные зачистки локации. Потому что Секиро именно что сложная.
Я Sekiro перекатами (уклонениями) проходил. Убил бабку-бабочку из воспоминаний за 24 трай. Убил весь день на это. Потом помню дошёл до белой обезьяны (которая у водопада, локу не помню), победил его. И после на случайном мобе что-то нажал и я парировал атаку, и до меня кааааааааааак дошло! После все боссы, да и в принципе вся игра стала для меня лёгкой. Вот что значит игнорировать обучение.
Для меня пока единственная сложность это карта. Хочется в каждый угол заглянуть,а по карте непонятно где ты был,а где был,но пробежал мимо.( А про метки часто забываешь....
-20 фпс из-за дерева, это качество? 🤔 // Глеб Громов
и выпускают Элден Ринг, который проще всех предыдущих
Есть моды которые облегчали прохождение ,но не сильно ломали баланс?
Что бы сдохнуть не 20 раз,а 10 хотя бы.
Ну я бы не сказал что их игры были и так не для массового потребителя. Но если речь об облегчении для такой аудитории - они и так это сделали с тем же ДС3 и Элденом)
Куда еще проще?
Не собираюсь ломать клавиатуры и джойстики ради souls игр. Это ваше дело.
У тебя что-то с психикой не так, если ты крушишь вещи, когда у тебя что-то не получается.
Неа, просто я ни разу толком в соулс не играл, кроме бладборна, которая только зашла. А вообще вертел я этот жанр
Как связано то, что ты во что-то не играл, если ты готов крушить вещи, когда что-то не получается.
Да они и не сложные, нельзя создать сложную ААА игру без уровней сложности. На фоне того же Ninja Gaiden выше нормала это детский сад.
Ну и правильно. Любителям казуальщины в сторону дерьмака
обиженки заминусили