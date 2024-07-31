Геймер подаёт в суд на разработчиков Elden Ring из-за "слишком" высокой сложности игры

Высокий уровень сложности в играх японской студии FromSoftware стал фирменной чертой всех последних проектов. Именно благодаря хардкорной составляющей серия Dark Souls стала настолько культовой, что сформировала отдельный поджанр игр. Апогея сложности разработчикам удалось достичь в Elden Ring, где все эти элементы были грамотно реализованы в масштабном открытом мире. Для кого-то игра стала новым домом, где они проводят сотни часов и придумывают новые челленджи для прохождения, а некоторых только злит сложность игры. Один из пользователей был настолько разочарован высокой сложностью в Elden Ring, что подал в суд на FromSoftware.

Это не просто угрозы или громкие заявления обиженного геймера — пользователь действительно вызвал разработчиков и их представителей в суд. Первое слушание по этому делу должно пройти уже 25 сентября 2024 года, на которое должны явиться адвокаты компании Bandai Namco и один из разработчиков Elden Ring.

Повод для обращения в суд выглядит весьма абсурдным. Как указывается в реестре досудебных заявлений, геймер считает, что за высокой сложностью в Elden Ring скрыт контент, до которого невозможно добраться. По его словам, разработчики FromSoftware намеренно усложняют игровой процесс своих проектов, ограничивая геймеров разными способами, чтобы скрыть часть игры. Также в своём заявлении он указал находки датамайнеров как дополнительное доказательство. По мнению истца, вырезанный контент является частью общей игры, и он скрыт за сложным геймплеем и искусственно созданными преградами.

Менее чем через два месяца вам придётся осознать, что разработчики игр обслуживают сумасшедших людей, потому что у них есть смелость, которой нет у вас, чтобы исследовать неизведанный мир. Вы будете вынуждены осознать, что хакеры обманывали вас, говоря, что контент вырезан, а на самом деле он просто не раскрыт.

Если претензия к высокой сложности выглядит довольно оправданной, то вот вопрос о вырезанном контенте кажется странным. Обвинять в этом разработчиков бессмысленно, просто потому, что они даже не обещали, что он там будет. Тем не менее будет интересно посмотреть, как пройдут судебные слушания. Разработчики пока никак не отреагировали на это, но если история получит продолжение, то это может повлиять на то, как разработчики будут относиться к сложности игр и прозрачности контента в будущем.