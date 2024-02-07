Геймер создал дневник приключений Elden Ring в духе дневника Артура Моргана из Red Dead Redemption 2

Во время прохождения Red Dead Redemption 2 одной из самых запоминающихся деталей для игроков стал личный дневник главного героя Артура Моргана, который записывал свои наблюдения и создавал иллюстрации различных мест. Вдохновившись подобной идеей, энтузиаст под ником Artyz Artifacts решил создать аналогичный дневник приключений, но уже в хардкорном мире Elden Ring. В результате у него получился впечатляющий скетчбук на 600 страниц с детализированными зарисовками монстров, персонажей и боссов.
Повторяя подход главного героя из Red Dead Redemption 2, геймер записывал свой стиль прохождения Elden Ring. Он детально описывал локации, интересные моменты и свои рассуждения о том, что может происходить с миром Междуземья или его жителями.
Отдельной похвалы в работе энтузиасту достойны иллюстрации боссов, врагов и локаций. Не все из них были нарисованы самим автором, например, некоторые локации он позаимствовал у других художников, но все зарисовки были выполнены полностью вручную.
600-страничный скетчбук является личным произведением Artyz Artifacts, как дань уважения незабвенному миру Elden Ring. Он не собирается его продавать и даже не планирует включать монетизацию в демонстрационном ролике своей работы.
Вот это красавчик парень!!! с пользой тратил время, а не проходя игру голым персонажем с одной дубиной кверху ногами задом-наперёд
Красиво!
Сейчас новость распространится и рано или поздно кто нибудь предложит хорошую сумму и он его продаст 😉 Либо начнет их делать для дальнейшей продажи под заказ.