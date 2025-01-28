Геймеры назвали главные недостатки Elden Ring и других игр FromSoftware - и нет, это не высокая сложность

Несмотря на культовый статус студии FromSoftware и многомиллионные продажи их игр, фанаты нашли немало спорных моментов в играх компании. Обсуждение, инициированное пользователем под ником yeetitmeyeet на форуме Reddit, быстро стало популярным, собрав тысячи комментариев и вызвав жаркие споры. Геймеры открыто поделились своими претензиями, выделив ключевые проблемы, которые преследуют проекты студии уже не один год.

Основные жалобы от сообщества геймеров:

Камера и захват цели . Игроки отмечают, что система фиксации врагов работает нестабильно, что особенно раздражает в напряжённых боях. Разработчики исправляют эту проблему патчами, но игроки видят в ней которые фундаментальные проблемы и их не решают.

. Игроки отмечают, что система фиксации врагов работает нестабильно, что особенно раздражает в напряжённых боях. Разработчики исправляют эту проблему патчами, но игроки видят в ней которые фундаментальные проблемы и их не решают. Повторные битвы с боссами . Многим не хватает возможности повторно сражаться с боссами после завершения основного сюжета, как это было в Dark Souls II .

. Многим не хватает возможности повторно сражаться с боссами после завершения основного сюжета, как это было в . Баланс оружия . Некоторые виды оружия настолько слабы, что их использование становится бессмысленным.

. Некоторые виды оружия настолько слабы, что их использование становится бессмысленным. Дизайн квестов и NPC. Задания часто кажутся слишком туманными, а линии NPC — запутанными. Игрокам приходится полагаться на сторонние гайды. По их мнению ситуация не улучшилась даже в Elden Ring.

Я даже не представляю, как разбираться с квестами NPC без гайдов. Почти каждая линия в Dark Souls III имеет случайные условия провала.

— делится один из пользователей.

Система улучшения оружия . Игроки считают, что прокачка снаряжения не мотивирует экспериментировать, так как выгоднее использовать уже улучшенное оружие. Это заставляет слишком рано определяться с оружием и не даёт возможности опробовать что-то новое позднее.

. Игроки считают, что прокачка снаряжения не мотивирует экспериментировать, так как выгоднее использовать уже улучшенное оружие. Это заставляет слишком рано определяться с оружием и не даёт возможности опробовать что-то новое позднее. Отсутствие паузы . Даже в одиночной игре игроки не могут поставить бой на паузу, что вызывает раздражение.

. Даже в одиночной игре игроки не могут поставить бой на паузу, что вызывает раздражение. Высокий порог вхождения. Общий уровень сложность игр всё еще вызывает дискуссии среди игроков, но многие считают что главное проблемой остается запутанные механики и другие аспекты, мешающее присоединиться новым игрокам.

Помимо этого, участники обсуждения выразили недовольство поведением части фанатского сообщества. Некоторые игроки высмеивают тех, кто пытается упростить прохождение, что создаёт токсичную атмосферу.

Несмотря на перечисленные недостатки, игры FromSoftware остаются на вершине популярности, а обсуждение показывает, что фанаты заинтересованы в их улучшении. Возможно, в будущем студия обратит внимание на эти замечания.