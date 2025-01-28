Геймеры назвали главные недостатки Elden Ring и других игр FromSoftware - и нет, это не высокая сложность

Несмотря на культовый статус студии FromSoftware и многомиллионные продажи их игр, фанаты нашли немало спорных моментов в играх компании. Обсуждение, инициированное пользователем под ником yeetitmeyeet на форуме Reddit, быстро стало популярным, собрав тысячи комментариев и вызвав жаркие споры. Геймеры открыто поделились своими претензиями, выделив ключевые проблемы, которые преследуют проекты студии уже не один год.
Основные жалобы от сообщества геймеров:
- Камера и захват цели. Игроки отмечают, что система фиксации врагов работает нестабильно, что особенно раздражает в напряжённых боях. Разработчики исправляют эту проблему патчами, но игроки видят в ней которые фундаментальные проблемы и их не решают.
- Повторные битвы с боссами. Многим не хватает возможности повторно сражаться с боссами после завершения основного сюжета, как это было в Dark Souls II.
- Баланс оружия. Некоторые виды оружия настолько слабы, что их использование становится бессмысленным.
- Дизайн квестов и NPC. Задания часто кажутся слишком туманными, а линии NPC — запутанными. Игрокам приходится полагаться на сторонние гайды. По их мнению ситуация не улучшилась даже в Elden Ring.
Я даже не представляю, как разбираться с квестами NPC без гайдов. Почти каждая линия в Dark Souls III имеет случайные условия провала.
— делится один из пользователей.
- Система улучшения оружия. Игроки считают, что прокачка снаряжения не мотивирует экспериментировать, так как выгоднее использовать уже улучшенное оружие. Это заставляет слишком рано определяться с оружием и не даёт возможности опробовать что-то новое позднее.
- Отсутствие паузы. Даже в одиночной игре игроки не могут поставить бой на паузу, что вызывает раздражение.
- Высокий порог вхождения. Общий уровень сложность игр всё еще вызывает дискуссии среди игроков, но многие считают что главное проблемой остается запутанные механики и другие аспекты, мешающее присоединиться новым игрокам.
Помимо этого, участники обсуждения выразили недовольство поведением части фанатского сообщества. Некоторые игроки высмеивают тех, кто пытается упростить прохождение, что создаёт токсичную атмосферу.
Несмотря на перечисленные недостатки, игры FromSoftware остаются на вершине популярности, а обсуждение показывает, что фанаты заинтересованы в их улучшении. Возможно, в будущем студия обратит внимание на эти замечания.
Один минус, не за чем было делать открытый мир. Из-за этого и боссы повторяются и сложность не сбалансированная.
Открытый мир как раз и приколен тем, что кто хочет бежать по сюжетке - он так и так бежит по сюжетке.А тем кто хочет полазить по всяким необязательным шахтам и пещерам как в том же Скайриме тоже смогут кайфануть.Я специально бывает катаюсь по карте и ищу всякие скрытые норы, руины чтобы там попрыгать и отдохнуть от какого нибудь жёсткого сюжетного босса...
Первые два однозначно да, вторые два спорная фигня, но согласиться можно, а вот последние три они уже явно не из пальца, а сразу из члена Хидетаки высасывали чтобы было. Самое интересное, что забыли про хитбоксы игрока и мобов, которые не всегда корректно работают.
Если говорить о глобальном, то нет в этих играх никакой невероятной сложности, просто надо быть чуть-чуть внимательным и разобраться.
И правильно делают, что высмеивают. Травля убогих и глумление над ними это же неотъемлемая часть любого игрового сообщества любой игры.
Я так в Элдене по именам никого и не запомнил, слишком повторяющиеся и схожие по звучанию
Боюсь это уже проблемы с памятью
Но ведь вы же за этим в это и играете // Александр Ковалёв
Да, отсутствие паузы и адекватных сохранений когда ТЕБЕ надо в одиночной игре это безумие.
Ты свой критинизм недалекий при себе оставь, отсутствие паузы и подобные сохранки это тупо +50% к атмосфере, это основа, база для соулсов, иди в кинцо играй и ставь на паузу.
Дерьмовое управление, видимо, это тоже атмосфера. Кстати, можно без мышки, например, играть, это тоже будет атмосфера, да?
В DS2 кста был прикольно сделан(не всегда нужный правда) факел. Можно было самому поджигать масляные лампы и он гас если попадал в воду.
А в Элдене не понравилась система вторжений, лишняя перегрузка ненужными предметами (Чтобы видеть другие сообщения от игроков мне нужен предмет! Чтобы активировать онлайн мне нужно 2! предмета.Лол) Задействованных всего клавиш управления к примеру 10,а можно переназначить в меню всего 6....а остальные как?! Ну и карта не удобная.Хочется, чтобы она была более детализированная.
Меня иногда сливали, когда герой останавливался и начинал несколько секунд искать с непрерываемой анимацией эстус, который закончился. Вот это бесило конкретно.
Хаха, что? Тяжело ряду игроков? Зовите Let me solo her, он вам расскажет, как вы ошибаетесь) // Сергей Ульянов
За отсутствие паузы в одиночной игре надо сразу 10% с любого рейтинга скидывать.
Ни на звонок ответить, ни в туалет сходить...
И, главное, обоснований её отсутствия в соло офлайн игре - нет. // Олег Шаханов
Мобы не преследуют тебя, зачисти более менее небольшой круг и сядь в угол, НИКТО к тебе не подойдёт. Хз что у тебя за проблема возникает, а во время битвы с боссами или мобами игроки бы лазили по инвентарю в поисках расходников. А так тут тоже тайминг нужен.
Да есть. Люди в соусы играют, чтобы СТРАДАТЬ // Александр Ковалёв
Ещё одна маня, поясняю для особенных, отсутствие паузы это +50% к атмосфере, это основа, база для соулсов, иди в кинцо играй и ставь на паузу сколько влезет.