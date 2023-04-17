Годфри из Elden Ring был повержен боксерскими перчатками ©

Как только хардкорные геймеры игры Elden Ring не изощряются над своими нервами и моральными силами, устанавливая для себя различные испытания, и герой данной новости не стал исключением. Одним из непростых боссов вселенной является Годфри, на котором игрок решил проверить свои умения. Однако он решил усложнить себе задачу, не взяв никакого оружия (в привычном понимании этого слова) в руки и поставив цель - победить гиганта без потери здоровья.

Глядя на видеоролик, можно лишь судить о том, что пользователь встречается с Годфри не первый раз, ведь он идеально изучил все ключевые тайминги и различные атаки, от которых требуется вовремя уклоняться, нанося несколько ударов. Набравшись терпением и опытом в сражениях, ему таки удалось выполнить собственное испытание на прочность. Пользователи Reddit были по-настоящему поражены такому достижению.