Хидетака Миядзаки признал, что переборщил с количеством ядовитых болот в Elden Ring

У геймдизайнера FromSoftware Хидетаки Миядзаки состоялось интервью с изданием CNET, в котором он поделился интересными подробностями касательно дополнения Shadow of the Erdtree и оригинальной Elden Ring.
Основные моменты из интервью:
- Миядзаки признает, что переборщил с количеством ядовитых болот в игре. В дополнении появится одно новое, но по его словам, студия вынесла уроки после отзывов на оригинальную игру и оно будет сильно отличаться от других;
- Изначально разработчики планировали добавить сюжетную линию из дополнения в основную игру, но в итоге приняли решение отказаться от этой идеи. Они сочли, что эта арка не вписывается в основную историю и решили оставить подробную историю Микеллы для дополнения;
- Джордж Мартин при создании лора Elden Ring сразу же поработал и над описанием событий дополнения - ничего нового ему дописывать не пришлось;
- Студия читает отзывы игроков о боссах в игре, поэтому все боссы в дополнении были сделаны с учетом обратной связи от игроков;
- Миядзаки говорит, что не стоит считать Мессмера однозначно злым персонажем - по мере прохождения дополнения игроки могут сильно изменить своё мнение о нем;
- Новое оружие, которое появится в дополнении, не облегчит прохождение основной игры или PvP, однако оно привнесет в игру новые стратегии прохождения;
- Миядзаки не считает, что FromSoftware являются создателями соулсборнов. По словам разработчика, игры в этом жанре существуют уже довольно давно, просто студии удалось оказаться в нужном месте в нужное время, став популярными у игроков;
- Как говорилось ранее, наибольшее впечатление из собственных игр на геймдизайнера произвели первая Dark Souls и Bloodborne. Однако он благодарен Elden Ring за то, что игра вывела студию в совершенно иную лигу.
Выход дополнения Shadow of the Erdtree состоится уже завтра на PC, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X|S.
Место нескольких болот Миядзаки сделает одно болото, но оно размером будет как те несколько...
С нетерпением жду длс , уже хочется посмотреть что там
В основной игре слишком много болот. Поэтому я добавлю еще. Больше болот от бога болот.
Спустя столько лет он понял) Забавно, что студия извлекла урок только после такого количества проектов.
В любом случае это гуд.
Не представляю игры Миядзаки без болот или одного душного болота)
Нет. Уже спрашивали про болота в играх Souls и никакого внятного ответа не получили. Очевидная халтура, когда проще повторить, чем что-то выдумывать.
Как сделать хардкор по бабадзаковски, сделай левел, чтоб по нему нереально было передвигаться)
Чем отличается жанр у дарксоулса от бладборна ?
ни чем)соулсы
Геймплейными моментами. Но в общем и целом, суть игр одна. Тот же Sekiro тоже как бы не является соулсом в привычном его понимании, но все таки на это звание претендует.
Как же я ненавижу эти гребаные болота.
Помоему в этом и смысл) игроку еще повод помучиться)
они делают одну и ту же игру 10 лет и до сих пор не поняли каких боссов игрокам нравиться убивать?
Болото лишь одно раздражает в подземелье красной гнили, где нельзя на маунта сесть. В остальном норм.
А вот колесницы в подземельях пускай затолкает себе.
Сломай их, делов то.
Чесслово, мем про болота давно разложился на плесень и липовый мед, но его продолжают хайпить - визитка Миядзаки, все дела. Есть ли в Елде хоть одно реально сложное болото в духе первых сусел, с кучей мобов, платформинга, далеко от костра, и чтоб отравление доставляло? Все что в открытом мире скипается лошадью, а из данжей вспоминается только лужа в Эльфаэле с глистой и красными квестовыми тетками, и то это больше боевая арена чем полноценная зона. Озеро гнили вообще ни о чем... Может в Тенях вспомнят классику и сделают хоть что-то отдаленно напоминающее болота из обелиска вождя или чумного города)
Он переборщил с веществами. Запрещёнными. Но игра от этого хуже не стала.
А всё мемоделы виноваты, раззадорили. :)))
Чот после патча на 6 гигов отвалился онлайн. У всех так?
ну все не идеальная игра, ждем следующую, где все будет идеально выверено!
Сейчас бы в очередной раз спрашивать про болота в игре, где даже звуки перенесли из прошлых частей.
Сомневаюсь в жизни меняются звуки удара железной трубы об железную трубу. Так и в игре что был звук лязга доспехов в демонах почему он должен стать другой в елдене?
Речь не про эти звуки, и не только про звуки.