Хидетака Миядзаки признал, что переборщил с количеством ядовитых болот в Elden Ring

У геймдизайнера FromSoftware Хидетаки Миядзаки состоялось интервью с изданием CNET, в котором он поделился интересными подробностями касательно дополнения Shadow of the Erdtree и оригинальной Elden Ring.

Основные моменты из интервью:

Миядзаки признает, что переборщил с количеством ядовитых болот в игре. В дополнении появится одно новое, но по его словам, студия вынесла уроки после отзывов на оригинальную игру и оно будет сильно отличаться от других;

Изначально разработчики планировали добавить сюжетную линию из дополнения в основную игру, но в итоге приняли решение отказаться от этой идеи. Они сочли, что эта арка не вписывается в основную историю и решили оставить подробную историю Микеллы для дополнения;

Джордж Мартин при создании лора Elden Ring сразу же поработал и над описанием событий дополнения - ничего нового ему дописывать не пришлось;

Студия читает отзывы игроков о боссах в игре, поэтому все боссы в дополнении были сделаны с учетом обратной связи от игроков;

Миядзаки говорит, что не стоит считать Мессмера однозначно злым персонажем - по мере прохождения дополнения игроки могут сильно изменить своё мнение о нем;

Новое оружие, которое появится в дополнении, не облегчит прохождение основной игры или PvP, однако оно привнесет в игру новые стратегии прохождения;

Миядзаки не считает, что FromSoftware являются создателями соулсборнов. По словам разработчика, игры в этом жанре существуют уже довольно давно, просто студии удалось оказаться в нужном месте в нужное время, став популярными у игроков;

Как говорилось ранее, наибольшее впечатление из собственных игр на геймдизайнера произвели первая Dark Souls и Bloodborne. Однако он благодарен Elden Ring за то, что игра вывела студию в совершенно иную лигу.

Выход дополнения Shadow of the Erdtree состоится уже завтра на PC, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X|S.